Масочный режим под контролем во Владивостоке

Профилактические рейды по соблюдению масочного режима продолжаются во Владивостоке. Члены административных комиссий регулярно посещают скверы, парки, набережные столицы Приморья. На днях они проинспектировали Спортивную гавань и пляж «Юбилейный».

- Профилактические рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима проходят ежедневно и во всех районах Владивостока. За сегодняшний день было вручено 247 памяток. Администрация города просит горожан соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и другие средства индивидуальной защиты. Это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким, - рассказала инспектор Елена Валеева.

Специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района совместно с сотрудниками Росгвардии проверили летние кафе и террасы, а также посетили торговые объекты. Руководителям и персоналу в очередной раз напомнили, что требование носить маски и перчатки и проводить санитарную обработку помещений никто не отменял.

Главная цель таких мероприятий - профилактическая. С горожанами проводят разъяснительную работу по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер. Отдыхающим рассказывают о важности использования средств индивидуальной защиты и соблюдения простых правил профилактики.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.