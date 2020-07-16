2020-07-15T10:59:06+03:00
Общество

Масочный режим под контролем во Владивостоке

Административные комиссии регулярно проводят рейды в скверах, парках и других местах отдыха
Марина СМОРОДИНА
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Маски никто не отменял. Фото: vlc.ruМаски никто не отменял. Фото: vlc.ru
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Профилактические рейды по соблюдению масочного режима продолжаются во Владивостоке. Члены административных комиссий регулярно посещают скверы, парки, набережные столицы Приморья. На днях они проинспектировали Спортивную гавань и пляж «Юбилейный».

- Профилактические рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима проходят ежедневно и во всех районах Владивостока. За сегодняшний день было вручено 247 памяток. Администрация города просит горожан соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и другие средства индивидуальной защиты. Это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким, - рассказала инспектор Елена Валеева.

Специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района совместно с сотрудниками Росгвардии проверили летние кафе и террасы, а также посетили торговые объекты. Руководителям и персоналу в очередной раз напомнили, что требование носить маски и перчатки и проводить санитарную обработку помещений никто не отменял.

Главная цель таких мероприятий - профилактическая. С горожанами проводят разъяснительную работу по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер. Отдыхающим рассказывают о важности использования средств индивидуальной защиты и соблюдения простых правил профилактики.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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