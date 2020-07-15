«Готова целовать их золотые руки»: во Владивостоке спасли новорожденного, который едва не погиб от 3-дневного кровотечения

«У ребенка было кровотечение. Это очень серьезно, ведь болезнь смертельно опасная. На протяжении трех дней малыш был в реанимации. Наши специалисты не отходили от него ни на минуту, ведь он только что появился на свет. Кроме медицинской помощи старались временно заменить ему маму, ведь для спасения его жизни, пришлось на время разлучить кроху с родительницей»

Роддом – место, в котором женщины должны чувствовать себя в безопасности, ведь на кону не только их здоровье, но и здоровье их малыша. Разумеется, прекрасно, когда роды проходят в штатном режиме, и после того, как малыш рождается, его передают в руки маме. Но случаи бывают разные. К сожалению, бывают и форс-мажоры, из-за которых приходится бороться не за здоровье, а за жизни.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В …

35-летняя Елена по профессии врач –дермакосметолог. Беременность вторым ребенком была запланированная. Долгожданный малыш должен был появиться на свет в начале июля. Елена заранее знала, что ее малыш будет рожден в «третьем» роддоме. На то, у нее были основания. Во-первых, своего первенца женщина родила в этом учреждении; во-вторых, сама Елена много лет назад проходила курс акушерства и гинекологии именно в этом родильном доме. Уже тогда она для себя решила – если рожать, то только здесь.

После родов у крохи началось кровотечение. Фото: Роддом №3

- Для меня как для врача очень важно было всегда – качественный и профессиональный подход своих коллег к выполнению своей работы, - рассказывает Елена. - Поэтому, приходя сюда на роды, я чувствовала себя в 100-процентной безопасности, зная, что ты и твой малыш находятся под профессиональным контролем, и тебе будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь. Начиная с приемного покоя, всегда радует, что персонал относится к тебе доброжелательно. Это дает ощущение полного комфорта, успокаивает тебя, настраивает на позитивное проведение родов.

По словам Елены, в родильном доме созданы все условия для того, чтобы будущие мамочки не чувствовали себя как в больнице. Здесь уютно, тепло, и тебя окружают профессионалы своего дела. Разумеется, все это дарит уверенность роженицам, что сам процесс пройдет без эксцессов, а ребеночек появится на свет здоровым. Но порой спрогнозировать или проконтролировать все просто невозможно.

«У ВАШЕГО МАЛЫША ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ»

Сами роды Елены прошли без происшествий, но самое страшное ее ожидало чуть позже. «У вашего малыша кровотечение» - звучали для мамочки как приговор. Представить, что она испытала, когда услышала это от врачей в адрес своего ребенка, которому от силы час, сложно. Но пока по одну сторону медики оказывали Елене психологическую поддержку, на другой стороне развернулась настоящая спасательная операция, целью которой стала жизнь крохи.

Три дня он был в реанимации, а за его жизнь боролись врачи роддома. Фото: Роддом №3

- Малыш поступил к нам с обильным желудочно-кишечным кровотечением. Мы начали бороться за его жизнь: вводить препараты и плазму, чтобы спасти малыша. Разумеется, речь идет о смертельном диагнозе. Риск погибнуть - есть. Кровотечение продолжалось в течение трех дней, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды –Владивосток» Екатерина Федченко, врач-неонатолог высшей категории заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома №3. - На протяжении трех дней врачи усиленно оказывали всю необходимую и жизненно важную медицинскую помощь, не отходили от него, потому что сильно переживали. После чего, к счастью, состояние ребенка начало стабилизироваться, и его перевели к маме. Ранняя форма желудочно-кишечного кровотечения – болезнь для новорожденных не часто встречающаяся. Происходит из-за дефицита витамина К. Кровотечение у новорожденных из-за него может длиться до 1 месяца. Если переливание не помогает, то приходится прибегнуть к хирургическому вмешательству. Как правило, своевременное оказание помощи приносит результаты и до операции дело не доходит.

По словам врача, такой диагноз как - геморрагический синдром, встречается не часто. Наиболее распространены эти нарушения у детей, нуждающихся в проведении интенсивной терапии, в том числе у недоношенных детей, у новорожденных, перенесших внутриматочную гипоксию, или рожденных в асфиксии. Всего за год в «третьем» родильном доме проходит 10-15 крох с таким заболеванием.

«ОТ НЕГО НЕ ОТХОДИЛИ НИ НА МИНУТУ»

И вот спустя 3 дня малыш вернулся в объятья мамы. Его жизни больше ничего не угрожает, все самое страшное позади. Новорожденный держался очень хорошо, смелый ребенок, который уже с рождения знает, что значит бороться за жизнь. Но такого результата, очевидно, не удалось бы добиться, если бы не врачи «третьего» родильного дома.

Спасти кроху удалось, поэтому мама неустанно благодарит медперсонал за такое трепетное отношение. Фото: Роддом №3

- Меня не оставляли ни на минуту. Большое спасибо врачам. У них золотые руки, я готова их целовать до конца своей жизни. Благодарна за их поддержку, за теплоту, доброту, за такое родительское отношение к каждой роженице. Спасибо всем акушерам, за их нежные руки. Мой малыш попал в отделение реанимации. Никто в этом не виноват, так просто сложились обстоятельства, - говорит Елена. - Даже если такое происходит в жизни, это всегда очень неприятно для родителей. Отдельное спасибо всему медперсоналу этого отделения за то, что помогли, за то, что спасли моего малыша. Я была уверена, что мой ребенок находился там под 100-процентным контролем. От него не отходили ни на секунду, а меня держали в курсе всего происходящего. И вот благодаря совместным усилиями мой малыш пошел на поправку.

Каждый малыш для роддома №3 – особенный, поэтому ко всем новорожденным такое трепетное отношение. На восторженную реакцию их поступку, врачи роддома №3 отвечают скромно – «спасение жизней – наш долг».

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