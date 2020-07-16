2020-07-16T05:08:53+03:00
Происшествия

Уникальное ДТП во Владивостоке: «Приус» на «Приусе»

В районе Второй речки два такси попали в аварию, которую вы сегодня увидите во всех соцсетях [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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ДТП перед путепроводом на Второй речке во ВладивостокеДТП перед путепроводом на Второй речке во Владивостоке
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Два похожих друг на друга автомобиля марки «Тойота Приус», брендированных под такси, попали утром 16 июля во Владивостоке в ДТП. Очень необычное, мягко скажем, и это тот случай, когда лучше один раз увидеть.

При повороте с улицы Бородинская на проспект 100-летия Владивостока один из водителей не занял крайнее правое положение. Что было дальше, не очень понятно, но мы очень надеемся, что в ближайшее время кто-нибудь опубликует видео с регистратора, и всем станет ясно, как один «Приус» заскочил на другой. Пока же любуемся на фото и видео последствий.

Необычная авария с двумя «Приусами» во Владивостоке.Источник: instagram.com/dps.control

Поскольку авария обошлась без пострадавших, в сети появилось немало добрых юмористических комментариев: «Ехали на одну заявку?», «Так делают «Приус» четвертого поколения», «Фото дня» и так далее.

Авария с Приусами на Второй речке. Источник instagram.com/dps.control

Авария с Приусами на Второй речке. Источник instagram.com/dps.control

"Кто там?" Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

"Кто там?" Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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