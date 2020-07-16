Уникальное ДТП во Владивостоке: «Приус» на «Приусе»
Два похожих друг на друга автомобиля марки «Тойота Приус», брендированных под такси, попали утром 16 июля во Владивостоке в ДТП. Очень необычное, мягко скажем, и это тот случай, когда лучше один раз увидеть.
При повороте с улицы Бородинская на проспект 100-летия Владивостока один из водителей не занял крайнее правое положение. Что было дальше, не очень понятно, но мы очень надеемся, что в ближайшее время кто-нибудь опубликует видео с регистратора, и всем станет ясно, как один «Приус» заскочил на другой. Пока же любуемся на фото и видео последствий.
Необычная авария с двумя «Приусами» во Владивостоке.Источник: instagram.com/dps.control
Поскольку авария обошлась без пострадавших, в сети появилось немало добрых юмористических комментариев: «Ехали на одну заявку?», «Так делают «Приус» четвертого поколения», «Фото дня» и так далее.
Авария с Приусами на Второй речке. Источник instagram.com/dps.control
"Кто там?" Источник: instagram.com/dpskontrol125rus
ИСТОЧНИК KP.RU