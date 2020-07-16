2020-07-16T08:59:51+03:00
Происшествия

Пьяный водитель протаранил крыльцо школы в Приморье - в ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка

9-летний ребенок в аварии получил черепно-мозговую травму [фото]
Кристина ГРИН
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В результате ДТП пострадали 4 человека .В результате ДТП пострадали 4 человека .Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Серьезное ДТП случилось в Спасском районе Приморья. 39-летний водитель «Сузуки Эскудо» внезапно потерял управление. Как результат – машина сперва сбила металлический забор, а потом на скорости протаранила крыльцо образовательной школы. Вход в учреждение в итоге был частично разрушен от такого удара. Однако исход аварии был куда серьезнее, чем поврежденное крыльцо.

Травмы разной степени тяжести из-за ДТП получили четыре человека, среди которых сам водитель и три пассажира авто. Самому юному пострадавшему 9 лет. В момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Водитель за рулем авто протаранил крыльцо школы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Водитель за рулем авто протаранил крыльцо школы.Фото: УМВД России по Приморскому краю

После того, как на место прибыли сотрудники полиции и стали разбираться в обстоятельствах произошедшего, стало ясно, что водитель «Эскудо» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его стаж вождения – 16 лет. В 2020 году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Теперь же в отношении безответственного водителя составлены административные протоколы. За вождение в нетрезвом состоянии ему грозит штраф – до 30 тысяч рублей, а также его могут лишить прав на срок до 2 лет. Протокол на него также составлен и по нарушению ПДД, которое повлекло за собой причинение вреда здоровью. По данному факту его могут оштрафовать на 5 тысяч рублей и также лишить права на управление машиной на 1,5 года.

- Помимо этого, мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный в результате автопроисшествия образовательному учреждению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что машина эвакуирована на стоянку временного задержания. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда здоровью потерпевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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