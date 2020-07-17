«Вся машина в крови»: во Владивостоке клиент такси порезал женщину-водителя

Ситуацию, в которой оказалась Анастасия (имя изменено – прим. ред.), кроме как чудовищной не назовешь. Трудовой день женщины, работающей водителем такси Владивостока, закончился госпитализацией в медицинское учреждение. Горожанка чудом выжила после нападения неадекватного клиента. Молодой мужчина, похоже, заранее спланировал преступление и воплотил свой план в жизнь.

Вечером 16 июля ничего не предвещало беды. Настя как обычно выехала на маршрут, при этом ее нисколько не насторожило, что клиент отметил в пожелании к заказу, что нужна именно женщина – водитель. Не испугал работницу такси и адрес доставки. Конечная точка маршрута находилась не в самом благоприятном районе города. Дорога на Слуцкого оставляет желать лучшего, местность немноголюдная, вокруг полно бараков, да и контингент не особо благополучный. Ехать без пробок минут 15-20, возможно именно это и подкупило. Но поездка изрядно затянулась.

Из-за 170 рублей женщина едва не лишилась жизни. Фото: предоставлено коллегами пострадавшей.

– Настя забрала клиента, он попросил провезти его через кладбище, которое расположено неподалеку. Она отказалась, объясняя, что можно проехать по нормальной дороге. Такое ощущение, что он готовился заранее. Когда они уже стали подъезжать к дому, он специально указал не тот заезд. Видимо, именно с этого поворота они бы выехали, если бы путь пролегал через кладбище, – рассказала подруга потерпевшей женщины, которая также работает водителем такси.

Со слов Анастасии, клиент заявил, что плохо себя чувствует и попросил на пару минут остановить авто.

– Он вышел из машины, а после сразу напал. Когда просматривали видеорегистратор, установленный в такси, видно было какую-то коробку на дороге, не исключено, что достал что-то из нее. А еще он пытался вытащить что-то из кармана своих штанов. С чем-именно на нее напали, Настя не рассмотрела, она закрывала лицо и шею руками, у нее все изрезано. Говорит, возможно ударил бутылкой по голове, а после уже орудовал получившейся «розочкой». Каким-то чудом ей удалось выскочить из машины, стала кричать, на звуки пришли местные жители и спугнули его. Примерно в 22:40 Настя вернулась в машину, заблокировала двери и по рации попросила помощи у таксистов. Приехали коллеги, отвезли ее в больницу и дождались полицию, – поделилась работница таксомоторной компании.

В социальных сетях дочь потерпевшей рассказала, что у мамы множественные резанные раны по всему телу и сотрясение головного мозга. Девушка уверена, что ее родному человеку удалось выжить, потому что она вовремя закрыла шею руками.

Коллега Анастасии отметила, что из машины ничего не пропало. Близкие не исключают того, что мужчина попросту психически болен. После того, как фото нападавшего распространили в интернете, нашлись люди, которые опознали предполагаемого преступника.

– Уже удалось установить его личность. Сегодня в отдел полиции в пригороде Владивостока привезли похоже человека, надеюсь это именно он, – подытожила женщина.

Подруга потерпевшей поделилась, что она сама работает в такси с 2012 года. За это время случалось всякое. Женщинам порой нелегко в профессии, которую принято считать мужской. Также коллега поделилась, что муж Анастасии тоже таксист. После нападения на супругу мужчина пребывает в шоковом состоянии.

В пресс-службе УМВД России по приморскому краю отметили, что подробности происшествия сейчас выясняются.

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