Что грозит приморцам за участие в митингах в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала

Жителей Владивостока призывают выйти на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В самом Хабаровске митинги продолжаются уже несколько дней. Теперь же в соцсетях звучат призывы выйти на улицу и в Приморье, однако власти региона уже предупредили, что режим повышенной готовности еще не закончился, так что участие в массовых акциях чревато.

Строго говоря, людей призывают выйти на площадь якобы покормить голубей. Сразу вспоминаются протесты приморских автомобилистов в декабре 2008 года после поднятия пошлин на иномарки. Тогда выходили на площадь водить хоровод вокруг елки, но тот «утренник» разогнал прибывший с запада России ОМОН.

На этот раз причина возмущения дальневосточников необычная. Избранного в 2018 году от ЛДПР хабаровского главу Сергея Фургала подозревают в тяжких преступлениях, правоохранители считают, что губернатор может быть причастен к убийствам, совершенным 15 лет назад. Арест спровоцировал многотысячные митинги в Хабаровске. Если они перекинутся на соседний регион, приморцам следует знать два момента.

Фактор штрафа

Гражданам следует помнить, что:

- Призывы выйти на не согласованную акцию, в том числе в соцсетях, могут обернуться от 20 до 30 тысяч рублей, либо административным арестом на срок до 10 суток. А согласовывать данную акцию явно никто не планирует – уведомление об акции не подавали, да и если бы подавали, то очевидно получили бы отказ из-за режима повышенной готовности, который действует в Приморье до 31 июля.

- Статьями 20.2 и 20.2.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность как для организаторов, так и для участников массовых мероприятий.

- Организатору несогласованной акции грозит 20-30 тысяч или даже арест, участнику – 10-20 тысяч.

- Штраф в 10-20 тысяч могут выписать, если участие в несанкционированном публичном мероприятии создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортнои или социальнои инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств. - Оштрафовать могут просто за отказ выполнить требование сотрудника правоохранительных органов разойтись.

- Если причинить вред здоровью человека или имуществу, то грозит от 150 до 300 тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

Фактор коронавируса

Отдельно в правительстве Приморья напомнили, что эпидемиологическая обстановка в крае по-прежнему оставляет желать лучшего. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 5380 случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 61 приморца. В крае продолжают работу административные комиссии, которые следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

По словам главного инфекциониста Приморского края Анны Симаковой, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе не снижается.

– Коронавирусная инфекция не летает по воздуху, как вирус гриппа, на большие расстояния, но она отлично передается при контакте. А это значит, что главное – соблюдать простые правила: носить маски, перчатки, дезинфицировать руки. В местах массового скопления людей обязательно соблюдать «социальную дистанцию», а лучше вообще ограничить посещение таких мест. Каждый человек должен понимать всю ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и не игнорировать общие для всех правила. Коронавирусом может заболеть любой, независимо от возраста, эта инфекция очень коварна, – подчеркнула специалист.

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