Около 6 кубометров нефтепродуктов вылилось в реку Пиленга на Сахалине из-за аварии бензовоза

Экологи Сахалина бьют тревогу. Утром 16 июля на технологической дороге, соединяющей поселок Первомайск и нефтеперерабатывающий завод «Петросах» бензовоз с нефтепродуктами сорвался с горы и скатился в протекающую рядом ценную лососевую реку Пиленга, впадающую в Охотское море. Водитель успел выпрыгнуть на ходу и не пострадал, а вот природе, похоже, нанесен ущерб.

Автоцистерна везла бензин рыбопромышленной компании, ведущей промысел лососей в Охотском море, в районе поселка Пограничное. К заводу «Петросах» владелец бензовоза, индивидуальный предприниматель, отношения не имеет.

По накладной бензовоз перевозил 10 000 литров бензина АИ-92. Как сообщили представители организации «Эковахта Сахалина», последствия аварии серьезные - повреждены и дали течь как минимум три танка цистерны на 2000 литров каждый, расплющены и пусты два топливных бака самого бензовоза на 370 литров каждый, в которых находилось дизельное топливо. То есть в результате аварии в нерестовую реку могло вылиться не менее 6 кубометров нефтепродуктов – дизтоплива и бензина.

- На почве присутствуют следы разлива нефтепродуктов, на поверхности воды реки ниже по течению от места аварии наблюдается обильная пленка нефтепродуктов, стоит сильный запах, - рассказал руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, органы рыбоохраны ведут работы по определению ущерба водным биоресурсам. В реке Пиленга, как и во всех реках восточного побережья Сахалина, недавно начался ход горбуши на нерест, в прибрежной части Охотского моря здесь началась горбушевая путина.

Место аварии - удаленный район без покрытия сотовой связью и слабым движением автотранспорта. Как стало известно «Эковахте Сахалина» от местных жителей, сообщение об аварии и нефтеразливе было передано в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в день аварии, 16 июля, приблизительно в 23.00. Однако работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами не организованы до сих пор.

Представитель ГУ МЧС по Сахалинской области сообщил корреспонденту «Комсомолки», что информация о возможном загрязнении реки сейчас проверяется. Сейчас владелец бензовоза занимается откачкой оставшегося бензина из танков цистерны, затем приступит к подъему грузовика. Силы МЧС к этой работе не привлекались.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14