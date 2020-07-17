«Да мы сами испугались»: рыбаки Сахалина вытащили 100-килограммовую акулу голыми руками прямо из реки

Акулу поймали в реке Красногорка. Фото: Предоставлено героем публикации

«Да мы сами не ожидали увидеть акулу, с рыбой вообще в этом году есть проблемы, а тут - акула. Конечно, нам всем было страшно, не каждый день такой улов. Я рыбачу с 5 лет. За 55 лет опыта рыболовства у меня такого никогда не было».

Недавно в социальных сетях появились фотографии 100-килограмовой акулы, которую якобы выловили на Сахалине на спиннинг прямо в реке. Не было ни имен, ни подробностей, поэтому пользователи сети просто-напросто не поверили. Это шутка, байка, вымысел? Что делала акула в реке? Как удалось вытащить акулу такого веса? На спиннинг? Да это невозможно! - возмутились скептики. И все же оказалось, что эта история – правда, и мы нашли доказательства.

100-КИЛОГРАММОВАЯ РЫБКА

Для жителей сахалинского села Красногорск 9 июля оказался рыбным четвергом. Село находится прямо на берегу Татарского пролива, и каждый второй – рыбак. Но на такой улов не рассчитывали даже старожилы.

Прежде чем впасть в море, в селе сходятся две реки – Айнская и Красногорка. На Красногорке, примерно в 700 метрах от впадения в море, есть мост. Вот возле этого моста рыбаки и поймали акулу. Настоящую 100-килограммовую акулу. Притом, что в этом году на западном побережье Сахалина есть проблемы с рыбой, горбушевая путина неудачная. Так что появление на блесне акулы стало по-настоящему событием.

Вес красавицы составил около 100 килограммов. Фото: Предоставлено героем публикации

Нам удалось связаться с везунчиком, который это сделать. Ему, кстати, приходится активно отбиваться от скептиков, которые утверждают, что снимки с акулой липовые.

Акула была мало подвижна, но жива. Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы рыбачили со спиннингом на причале у реки Красногорка. Неожиданно для себя заметили в акулу. Видимо она была пораненная или ударившаяся. Но она точно подавала признаки жизни, правда, еле-еле. Так она подплыла под причал, на котором мы стояли. Мы ее блесной раз-раз и подцепили, забагрили и стали тянуть. Когда мы начали ее поднимать, блесна сломалась, леска порвалась, потом мы поняли почему, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей Ян, рыбак. - Еще бы, 100 килограммов. А дальше один из нас надел костюм и пошел в воду. Он поднял ее, а потом втроем ее уже вытащили на берег. Нам, конечно, пришлось потрудиться. На причале она еще дергалась. Стоило ей шевельнуться, как все мы - взрослые мужики - пугались. Еще бы, такая масса. Она как пасть раскроет - так вообще. Мне 60 лет, рыбачу с пяти лет. Начал раньше, чем пошел в школу. В итоге в этот день я в первый раз в глаза увидел акулу таких размеров.

Сергей предполагает, что акула была ранена, но видимых повреждений на ней не было, лишь царапина на хвосте. В любом случае, ее вялое состояние не помешало рыбакам радоваться улову и рассказывать друзьям, как ловили ее практически голыми руками.

ВСЕМ И ОДНОВРЕМЕННО НИКОМУ

Сергей признается, что не исключает, что акула попала в устье реки благодаря промысловым рыбакам. То есть она могла угодить в сети в море, а ближе к берегу ее выбросили, возможно, ударив о борт. Правда, не понятно, стали бы ее выбрасывать, если бы она попалась в сети.

Рыбаки признаются, что не видели такого улова больше 50 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

Впрочем, жители Красногорска, вытащившие на берег 100 килограммов акулятины, не стали забирать ее домой.

- Мы ее оставили на берегу. Потом туда приходили люди, фотографировались. Еще бы, это для всех нас было событием. У нас такого еще не было, - говорит Сергей.

Рыбак признается, что оставили акулу, потому что никто из присутствующих не знал, как ее готовить, в первый раз же такие челюсти попались на крючок. Зато на некоторое время опасная рыба стала арт-объектом, около которого делали снимки проходящие мимо люди. Куда в итоге делась рыба – неизвестно. Вероятно, кто-то столкнул ее обратно в реку.

Ученый полагает, что акуле было около 30 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

После того, как фотографии с такой крупной акулой стали распространяться в сети, знакомые и друзья начали писать Сергею восторженные сообщения. А сам же Сергей надеется, что и обычная рыба вернется в эти края. Пусть не такая зубастая, но зато та, которую можно будет приготовить и съесть.

СПРАВКА «КП»

Тихоокеанская сельдевая акула – вид хрящевых рыб, обитает в западной и восточной частях Тихого океана. Стоит на вершине пищевой пирамиды. Рацион его питания состоит из лососевых, кальмаров, волосохвостов и сельдей. Максимальный зарегистрированный размер 3,7 метра, а вес 454 килограмма. Большинство видов живет 20-30 лет. Сельдевые акулы опасности для человека не представляют.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что могла делать акула, обитатель морских глубин, в пресной реке? Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков считает, что тут ничего странного нет.

- Акулы заходят в реки, обычно в погоне за рыбой. Поскольку у берегов Сахалина относительно большие приливы, то и морская вода заходит в придонном слое на много километров от устья. Вообще акулы довольно живучие. Отрубая ей хвост, она еще может двигаться и плыть. Вполне возможно, что она травмировалась после того, как заплыла в сети, гоняясь за лососевыми. Сказать однозначно мы не можем, но есть вероятность – что она могла прожить, если бы рыбаки-любители ее не вытащили, - говорит Раков.

По его словам, максимальный вес сельдевой акулы в этих водах - 300 килограммов. Значит, данная особь не самая большая и относительно молодая.

- Определить возраст акулы достаточно сложно, потому что у них хрящевой скелет, по их зубам тоже нельзя узнать, потому что они обламываются и обновляются. Чаще всего возраст акулы определяют как раз по ее размеру и весу. Обычно они медленно растут и долго живут на севере, у нас дела обстоят несколько иначе. Судя по тому, что эта акула весит 100 килограммов, а ее длина больше метра, скорее всего ей примерно 30 лет, - заключил специалист.