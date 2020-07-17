Олег Гуменюк: Отремонтированные дворы становятся местом притяжения для жителей

Во Владивостоке продолжается преображение придомовых территорий по программе «1000 дворов». В данный момент ремонт кипит по 74 адресам: в 37 дворах кладут новый асфальт, в 22 обустраивают детские площадки, в 15 – спортивные. Еще в 18 ремонт полностью завершен. На этой неделе глава города Олег Гуменюк совместно со специалистами мэрии проверил ход работ по четырем адресам.

Жители дома по проспекту Красного Знамени, 120а, давно просили сделать им придомовую дорогу, так как старый слой асфальта давно пришел в негодность. Ремонт во дворе начнется в ближайшее время.

- У нас рядом школа и сад, нагрузка на дорогу ложится большая. Очень рады, что нас услышали, - поблагодарили жители.

А вот во дворе на 2-й Поселковой, 34, техника уже работает. Подрядчики укладывают свежий слой асфальта и делают тротуар. Основные работы обещают закончить в течение ближайших двух недель. Немного помешали дожди, но как только выдается хорошая погода, бригады рабочих активно трудятся.

Ведется ремонт придомовой дороги и на ул. Зеленой, 2, на Русском острове. В прошлом году здесь сделали новую детскую площадку. В этом году преображение территории продолжается. Таким образом, ремонт будет комплексным.

Местом притяжения стала и большая площадка в Подножье, 30. Здесь на прорезиненном покрытии установили горки и качели, а также спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол. По отзывам местных жителей, раньше из всех развлечений ребятни был лес и деревья. А сейчас все они целыми днями подтягиваются на турниках и катаются с горок.

- Еженедельно ездим и проверяем качество ремонта, - рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк. - Общаемся с жителями и подрядчиками. Многие из них наладили совместную работу через чаты в ватсапе. Туда пишут свои замечания и пожелания. У подрядчиков есть возможность все это видеть и оперативно отрабатывать. В общем, это современный процесс, где обе стороны слышат друг друга.

Специалисты мэрии контролируют ход работ в еженедельном режиме. Фото: Анастасия Котлярова

В этом году на первом этапе программы благоустройство запланировано более чем в 100 дворах. Как рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, в каждом дворе прошли собрания и определен вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями.