2020-07-18T10:18:56+03:00
Общество

Сотни приморцев вышли на улицы Владивостока «покормить голубей»

Акция проходит после ареста губернатора Хабаровского края [видео]
Милана СОКОЛ
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Жители Приморья вышли на акцию в поддержку ФургалаЖители Приморья вышли на акцию в поддержку ФургалаФото: принтскрин видео.
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В столице Дальнего востока вслед за Хабаровским краем проходит митинг после ареста Сергея Фургала. Участниками несанкционированной акции стали сотни жителей Приморья. С центральной площади города, где сейчас проходит «Фестиваль приморских овощей», колонна с транспарантами двинулась по Светланской в направлении Луговой. Людей сопровождают патрульные машины.

Жители Приморья присоединились к акциям в защиту Фургала.Видео: dps_mesto

Под предлогом «покормить голубей» – именно такой призыв распространялся в социальных сетях, во Владивостоке собралось несколько сотен человек. Местные жители вышли поддержать губернатора Хабаровского края, арестованного по подозрению в убийствах, совершенных 15 лет назад. На плакатах лозунги, похожие на те, что используют дальневосточные соседи: «Я/мы Дальний Восток», «Хабаровск мы с тобой», «Я/мы Фургал». Что касается кормления птиц, то некоторые действительно запаслись пшеном.

Массовое «кормление голубей» во Владивостоке.Видео: dps_mesto

Участников акции сопровождают патрульные авто. В громкоговорители полицейские просят соблюдать порядок и покинуть проезжую часть, тех, кто не поместился на тротуаре.

Участников акции в поддержку Фургала во Владивостоке сопровождают патрульные машины.Видео: novosti_prim_vl

Стоит отметить, что акция протеста несогласованна, да и какое согласование может быть, когда в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Протестующим важно понимать, что участие в подобном митинге может обернуться крупным денежным штрафом, «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об этом накануне. Однако пока стражи правопорядка относятся к происходящему очень лояльно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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