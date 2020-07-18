2020-07-18T10:44:21+03:00
Происшествия

Дожди с грозами и шквальный ветер обрушатся на Приморье: объявлено штормовое предупреждение

Непогода накроет край в начале новой недели
Милана СОКОЛ
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Непогода разыграется в понедельникНепогода разыграется в понедельникФото: Милана СОКОЛ
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Приморские спасатели выпустили экстренное предупреждение из-за очередного удара стихии, который ожидается в начале новой недели. 20 и 21 июля на территории края ожидаются сильные дожди с грозами и порывистым ветром до 23 метром в секунду, а на южном побережье – штормовой, до 28 метров в секунду . Из-за сильных осадков ожидается подъем уровня воды в водоемах, возможны неполадки в системе ЖКХ и другие коммунальные аварии.

Если в выходные в Приморье ожидается комфортная погода для отдыха, то начало новой рабочей недели не порадует местных жителей. По данным приморского УГМС, непогода накроет центральные районы Приморье днем 20 июля. Под влияние активных смещающихся фронтальных разделов попадут Арсеньевский, Лесозаводский, Уссурийский, Спасский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Октябрьский, Кировский, Красноармейский, Михайловский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы.

21 июля дождь обрушится на восточную часть края – Дальнегорский городской округ, Ольгинский, Тернейский, Кавалеровский муниципальные районы. Специалисты прогнозируют от 15 до 45 миллиметров осадков за 12 часов и мене. А в некоторых районах и больше – от 50. А это считается третью месячной нормы.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, на реках западных и центральных районов края возможны формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды и достижением критических отметок. Есть вероятность подтопления прилегающей территории и размытия дорог.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также от выхода в море и купания. Запланированные туристические маршруты стоит отменить ради собственной безопасности. Жителям края просят соблюдать меры безопасности, а в случае происшествия звонить по телефонам: 101, 112 и по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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