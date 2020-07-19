Владивостокцы второй день выходят на улицы города «покормить голубей». Есть задержанные

Второй день подряд жители Владивостока выходят на улицы города в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Свою акцию протестующие называют «кормлением голубей». Сегодня, 19 июля, в стихийном митинге приняли участие около сотни горожан.

«Кормление голубей» началось в 12.00. Однако если вчера, 18 июля, мероприятие проходило возле памятника Борцам за власть Советов, то сегодня, 19 июля, активистам пришлось ютиться на остановке. Власти города решили отмыть монумент от голубиных экскрементов, поэтому подступы к нему были заблокированы.

Горожане прошлись по центральной улице Владивостока. Фото: Александр Хитров

Как и накануне, владивостокцы вышли на митинг с лозунгами: «Я/мы Дальний Восток», «Хабаровск мы с тобой», «Я/мы Фургал». Тем самым выражая свою солидарность с соседним Хабаровском, где вот уже неделю проходят акции протеста в поддержку арестованного ранее губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в убийствах 15-летней давности.

Отметим, что долго горожане на площади не задержались, покричав свои лозунги, митингующие двинулись гулять в сторону остановки «Лазо». Мимо проезжавшие машины, приветствовали идущих сигнальными гудками. Сопровождали колонну сотрудники полиции.

Сотрудники полиции сопровождали колонну. Фото: Александр Хитров

Не обошлось и без задержаний. Как сообщили митингующие, стражи правопорядка доставили в отдел пожилого мужчину, который стоял на площади с флагом СССР. Есть также информация, что была задержана активистка Анна Мельникова.

Примечательно, что акция протеста несогласованна, поэтому участие в митинге может обернуться для протестующих крупными денежным штрафом, «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об этом накануне. Однако пока стражи правопорядка относятся к происходящему очень лояльно.