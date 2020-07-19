Стильный образ с помойки: как быть красивым экологично

Тренд последних лет – экологичность – коснулся даже мира моды. Задумались над вопросами разумного потребления и приморские модники. Важно, конечно, заботиться о внешнем виде и обновлять гардероб, но количество утилизируемой одежды и аксессуаров огромно даже в масштабах одного города, такого как Владивосток. К сожалению, в Приморье до сих пор нет централизованных мест для утилизации и переработки одежды и обуви.

Но те самые люди от мира моды сами и выступают за то, чтобы быть красивым экологично. С предложением сократить свои аппетиты и уменьшить потребление вещей обратился к модникам Владивостока Иван Федоров, известный в городе стилист и дизайнер.

Ваня много внимания уделяет вопросам сохранения планеты, он проводит, встречи, круглые столы под кодовым названием «Экология моды». Все разговоры на них - об этичном потреблении вещей в современном мире.

- Еще совсем недавно у меня самого было несколько шкафов с одеждой, и далеко не вся она являлась биоразлагаемой. Сейчас у меня очень мало одежды, и вся она носится. Ткани предпочитаю только натуральные. Но не могу сказать, что сейчас мой гардероб идеален с точки зрения эко-активистов, есть еще куда стремиться, - рассказал Иван.

Сегодня очень популярны различные марафоны, на которых людям предлагают «разбарахлить» свое пространство, выкинуть ненужные вещи. При этом никто не думает о том, что одежда из синтетики может разлагаться в природе тысячи лет.

Фото: Полина Сивак

Активисты проекта «Фэшн Юродивый» предлагают свое решение проблемы «вещизма». Они уже несколько лет устанавливают экобоксы прямо на помойках города. Туда можно положить хорошие, но ненужные вещи, зарядки от телефонов, детскую одежду и прочее. Все, что может полезно другим людям.

- Человек не должен быть каким-то в космосе летающим, не признающим тот факт, что мы близки к экологической катастрофе, - рассказывает участник проекта «Фэшн Юродивый» Кирилл Крючков. - Мы часто находим в пакетах возле помоек Владивостока очень хорошие, вполне носибельные, даже иногда редкие, винтажные вещи. Мы даем им вторую жизнь, чистим, отпариваем. Проводим фотосессии в наших образах, были даже модные показы, проводим другие арт-проекты в музеях, например.

По мнению ребят, вполне можно покупать меньше вещей и все их носить, ходить со своей термокружкой, а не покупать каждый раз стаканчик кофе с пластиковой трубочкой. Отдавать, перешивать, переделывать ненужное, а не бездумно нести на помойку. Для всего этого не нужно тратить много времени, достаточно выработать у себя здоровые привычки экологичного потребления.

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