Губернатор Приморья свозил народного артиста России Евгения Миронова на границу с Китаем и Северной Кореей

Не многие приморцы могут похвастаться, что бывали в поселке Хасан, в удивительном месте на стыке трех границ - России, Китая и Северной Кореи. И уж тем более мало кому удавалось посмотреть на соседние страны – удобная видовая башня находится только на китайской стороне. А вот народному артисту России Евгению Миронову повезло. На юге Приморья он оказался в компании с губернатором региона Олегом Кожемяко, о чем тот сам рассказал в своих социальных сетях.

Здесь они обсудили планы по проведению первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. Но из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год.

- Где, как ни здесь, открывать международный тихоокеанский фестиваль. Когда это точка соединения абсолютно различных культур трех стран - России, где мы стоим, Северной Кореи напротив, и чуть правее – Китая. Фантастика. Фактически мы даем ход открытию, началу нашего Тихоокеанского международного театрального фестиваля, который состоится через год во Владивостоке. Я очень в это верю, - заявил на камеру губернаторского телефона Евгений Миронов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791357" frameborder="0"></iframe> Народный артист России Евгений Миронов на самом юге Приморья.

Его мысль продолжил Кожемяко, который считает, что фестиваль станет ярким культурным событием, как для российских ценителей сценического мастерства, так и для соседей из стран АТР.

- Богатейшие культуры России, Китая, КНДР будут представлены на этом фестивале. Я надеюсь, он пройдет на высоком уровне. Пригласим ансамбли, театральных деятелей этих стран. Конечно, выступят и наши артисты. Жителям Приморья будет на что посмотреть и поделиться впечатлением от такого фестиваля, - пообещал Олег Кожемяко.

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