Губернатор Приморья свозил народного артиста России Евгения Миронова на границу с Китаем и Северной Кореей
Не многие приморцы могут похвастаться, что бывали в поселке Хасан, в удивительном месте на стыке трех границ - России, Китая и Северной Кореи. И уж тем более мало кому удавалось посмотреть на соседние страны – удобная видовая башня находится только на китайской стороне. А вот народному артисту России Евгению Миронову повезло. На юге Приморья он оказался в компании с губернатором региона Олегом Кожемяко, о чем тот сам рассказал в своих социальных сетях.
Здесь они обсудили планы по проведению первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. Но из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год.
- Где, как ни здесь, открывать международный тихоокеанский фестиваль. Когда это точка соединения абсолютно различных культур трех стран - России, где мы стоим, Северной Кореи напротив, и чуть правее – Китая. Фантастика. Фактически мы даем ход открытию, началу нашего Тихоокеанского международного театрального фестиваля, который состоится через год во Владивостоке. Я очень в это верю, - заявил на камеру губернаторского телефона Евгений Миронов.
Народный артист России Евгений Миронов на самом юге Приморья.
Его мысль продолжил Кожемяко, который считает, что фестиваль станет ярким культурным событием, как для российских ценителей сценического мастерства, так и для соседей из стран АТР.
- Богатейшие культуры России, Китая, КНДР будут представлены на этом фестивале. Я надеюсь, он пройдет на высоком уровне. Пригласим ансамбли, театральных деятелей этих стран. Конечно, выступят и наши артисты. Жителям Приморья будет на что посмотреть и поделиться впечатлением от такого фестиваля, - пообещал Олег Кожемяко.
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ИСТОЧНИК KP.RU