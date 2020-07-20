Горячее видео: автоледи показала, как нужно правильно мыть машину

Идея для съемки пришла в голову Елизавете совершенно спонтанно

Елизавета Олофинская, пресс-секретарь портала drom.ru, показала на своем личном примере, как нужно правильно, а главное эффектно, мыть автомобиль.

На видеозаписи запечатлены кадры, как девушка в вызывающем купальнике наносит на кузов автомобиля пену при помощи моющего пневмопистолета. Эффектный способ мойки нашел положительный отзыв среди подписчиков Елизаветы в сети Instagram.

Впрочем, многие подписчики пресс-секретаря автомобильного портала восторгаются не столько самим способом, сколько фигурой девушки.

Сама Елизавета отмечает, что идея съемки возникла спонтанно: она с мужем отдыхали на пляже, а перед возвращением в город решено было помыть машину, а заодно показать всем, как из простой рутины можно сделать весьма вызывающее видео.