Владивосток получил новый автобусный маршрут

Новые автобусы вышли на новый маршрут с новой автобусной остановкой в центре Владивостока. Теперь автобус №5 будет возить пассажиров по удобному маршруту «Катерная – Площадь Борцов Революции – Катерная». Первый рейс отправился в субботу, 18 июля, от остановочного пункта «Океанский проспект», который специально организовали для «пятерочки». А одним из первых пассажиров стал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Глава города поприветствовал водителя и первых пассажиров. Олег Гуменюк отметил, что новый маршрут был запущен для того, чтобы в первую очередь жители, проживающие на улицах Пихтовой, Надибаидзе, Калинина, могли удобно добираться в центр города и обратно.

- Перевозки на маршруте №5 осуществляются на новых и комфортабельных автобусах муниципального предприятия «ВПОПАТ №1». Интервал движения в будни составит 12 минут, а в выходные и праздничные дни – 20 минут. Надеемся, что жителям Владивостока понравится новый маршрут, - сказал Олег Гуменюк.

Новая остановка «Океанский проспект» появилась в районе дома № 12, между торговыми центрами «Центральный» и «Изумруд». Ее оборудовали специально для запуска нового маршрута. В дальнейшем на остановочном пункте будут установлены две скамейки. Также решается вопрос с обустройством павильона.

Новый маршрут – не единственное изменение в городском транспорте. С 18 июля во Владивостоке продлены следующие муниципальные маршруты:

- № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» до дома № 30 по ул. Свердлова, а также дома № 21 по ул. Главной;

- № 44Д «Ст. Угольная – ВГУЭС» до остановочного пункта «Фуникулер».

На маршруте № 66 «64 микрорайон – Площадь Борцов Революции» увеличилось количество автобусов до 14 единиц с интервалом 8 минут в будние дни и 8 единиц с интервалом 13 минут в выходные и праздничные дни.

Кроме того, по многочисленным просьбам жителей города муниципальный маршрут № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая падь – Луговая» теперь начинает движение не с остановочного пункта «Луговая», а с остановочного пункта «Поликлиника № 9», что позволит осуществлять перевозку пассажиров в направлении «Баляева – Площадь Борцов Революции» без заезда на Луговую.

Также начались перевозки пассажиров на маршрутах № 93 «Причал (о. Попова) – Аптека» и № 94 «Центр (с. Береговое) – Пирс». Их расписание разработано с учетом графика морских судов, работающих на маршрутах «Остров Попова – Владивосток» и «Полуостров Песчаный – Владивосток». С расписанием морских судов можно ознакомиться на сайте pereprava.su.