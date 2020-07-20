Среднее число заболевших COVID-19 выросло вдвое

Торговые площади оборудованы системами видеоконтроля за соблюдением масочного режима. Фото: primorsky.ru

По данным оперативного штаба Приморского края на понедельник, 20 июля, общее число инфицированных коронавирусом жителей Приморья составило 5640 человек. Только за одни сутки на территории региона выявлено 92 заболевших COVID-19. Это почти вдвое больше, чем неделю назад.

- Продолжают лечение более 1,3 тысячи пациентов, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии. За сутки выздоровели 28 человек, всего с начала эпидемии - 4186. Темп роста заболеваемости вновь увеличился и составил 1,7 процента, - доложила главный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Председатель штаба, губернатор Приморья Олег Кожемяко, подчеркнул, что основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований лежит на административных комиссиях:

- Мы видим, что комиссии работать могут, есть определенные результаты, и ослаблять эту работу нельзя, особое внимание необходимо уделять общественным местам, торговым точкам, базам отдыха, - акцентировал внимание участников заседания глава региона.

Он также отметил важность еще одного направления работы - контроля за гражданами, которые обязаны находиться на самоизоляции. С помощью систем видеонаблюдения уже выявлены нарушители, злостных привлекут к административной ответственности. Олег Кожемяко дал поручение увеличить число видеокамер в местах торговли.

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Действующим законодательством предусмотрено, что административный штраф за нарушение санитарного режима составляет от 15 до 40 тысяч рублей.