Общественники следят за соблюдением эпидемического режима

По предложению губернатора Приморья Олега Кожемяко к мероприятиям по контролю соблюдения режима повышенной готовности в условиях коронавируса подключились общественные наблюдатели. Так, на днях административная комиссия Пожарского района провела рейды по сельскохозяйственной ярмарке в Лучегорске, проинспектировала ряд магазинов, аптек, парикмахерских и почтовых отделений. В этой работе приняли участие общественники.

- В целом масочный режим соблюдается, у некоторых же продавцов отсутствовали перчатки. На замечания членов комиссии они реагировали в основном положительно. При появлении комиссии и покупатели становились дисциплинированнее. Были, конечно, и такие, которые негативно реагировали на замечания, ругались. Приходилось объяснять ситуацию, прибегать к статистике. В нашем районе зафиксировано уже 11 случаев заболевания коронавирусом, и, к сожалению, показатели растут, - отметили наблюдатели.

- Что касается магазинов, то в двух из пяти были выявлены нарушения. По всем этим фактам были составлены протоколы, - рассказали «народные контролеры».