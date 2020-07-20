«Ел ягоды и прятался от медведей»: в глухой тундре случайно нашли золотодобытчика, который пропал две недели назад на Чукотке

Чудо на Чукотке, иначе это и не назовешь. Потеряться в тундре без еды, воды и оружия, и выжить спустя две недели – это что-то из фантастики для этих краев. Но оказалось, шанс есть. Андрей, который провел 15 дней в компании медведей и в окружении дикоросов, спасся. Искали мужчину долго, но нашли абсолютно случайно.

ВНИМАНИЕ, ПРОПАЛ МУЖЧИНА

53-летний Андрей приехал на Чукотку на заработки. Сам он родом из Екатеринбурга, поэтому тундра была для него явлением совсем не изведанным. На Дальнем Востоке мужчина устроился на работу в золотодобывающую компанию. Отработал совсем ничего, и пропал.

4 июля Андрей вместе с тремя коллегами выехал на снегоходе из города Билибино в сторону участка, где компания добывает золото. Место расположено в 40-70 километрах от села Кепервеем в сторону автозимника Билибино-Омолон. Примерно в 35 километрах от села из-за форсирования реки Малый Анюй вездеход сломался.

Пропал 53-летний Андрея 4 июля.Фото: Социальные сети

- Мужчина, сославшись на то, что он знает хорошо дорогу, сообщил своим попутчикам, что он пойдет пешком к участку, а как они починят вездеход, то подберут его по пути, - отмечает Людмила, руководитель пресс-службе ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

На следующий день днем коллеги закончили ремонт, сели на вездеход и поехали. Только вот Андрея по пути не было. Он заблудился. Золотодобытчики забили тревогу. Первая бригада, в которую вошли полицейские, следователи и вахтовики, прибыли на место спустя два дня. Как сообщают пользователи социальных сетей, им удалось найти кепку Андрея, но самого его поблизости не было. Зато следы медведя заставляли ускорить поисковую операцию, ведь встретить в тундре косолапого хищника – смертельно опасное событие.

Дальше к спасательной операции подключились местные старатели артели. Они сами заметили следы человека недалеко от места пропажи Андрея. Чтобы помочь коллегам, они подняли вертолет и облетели окружность, но исчезнувшего найти так и не удалось.

«НЕТ СИЛ СМОТРЕТЬ НА СЛЕЗЫ ЖЕНЫ»

День пятый. Андрея ищут на земле, по воде и по воздуху. Результатов никаких. Надежда на то, что мужчина, который только-только познакомился с тундрой, сможет выбраться из нее живым, практически умерла. Держались из последних сил и родственники Андрея, которые слезно просили подключиться к поискам чукотских охотников.

В сети распространилось сообщение от родных золотодобытчика, которые сейчас находятся в Екатеринбурге. Зять Андрея написал, что «больше нет сил смотреть на слезы жены и матери».

Тем временем за 3 тысячи километров от родного Екатеринбурга прекращать поиски Андрея никто не собирался. Один за всех, и все за одного – по такому принципу работают здесь вахтовики. Собрались и вместе с силовиками и спасателями продолжали искать.

Несмотря на то, что энтузиазм участников не угасал, многие понимали, что с каждым днем шанса выжить у Андрея все меньше и меньше. Но сдаваться никто не был намерен. Искали все. Тем временем шли десятые сутки с момента пропажи. За ними 12. Ничего. Никаких результатов. 12 дней без спичек, без ружья, без еды и воды. Две недели Андрей был один на один с тундрой. И победил ее.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ В ТУНДРЕ

17 июля спасатели подняли вертолет Ми-8, на борту которого находились полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Воздушное судно доставило всех на место, где Андрея видели в последний раз – 4 июля. Однако и спустя несколько дней – никаких зацепок. Вертолет снова поднялся в воздух. На этот раз, чтобы забрать поисковиков, так и не сумевших найти золотодобытчика.

Андрея искали и с воздуха, подключив вертолет Ми-8.Фото: ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу

- По пути назад, на 142 километре от города Билибино, участковый уполномоченный полиции капитан полиции Руслан Исмагилов заметил в тундре фигуру человека и сообщил об этом экипажу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Чукотскому автономному округу. - Приземлившись в тундру поисковики поняли, что это именно тот самый мужчина.

На снимке капитан полиции Руслан Исмагилов, который заметил с воздуха человека. Фото: УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Андрей признался, что выжить ему удалось благодаря тому, что он ел ягоды и дикоросы. Больше питаться было нечем. Несколько раз в тундре он даже видел бурых медведей. К счастью, их встреча не закончилась трагедией. Ночевал мужчина в старых охотничьих балках. Выжившего экстренно доставили в районную больницу. Госпитализация ему не понадобилась , потому что его жизни больше ничего не угрожало.

- Я так благодарна всем тем, кто принимал участие в поисках моего папы. Нам было очень тяжело все эти дни не знать, что с ним, жив ли он. К счастью, с ним все в порядке, он жив и здоров. Мы с ним уже разговаривали, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» дочь пропавшего Андрея. – Я настаиваю на том, чтобы папу проверили еще раз, потому что его же там кусали насекомые, мало ли что. Но самое главное, что живой.

Спустя 15 дней мужчину нашли живым. Фото: УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Теперь Андрей может смело считать, что ему удалось покорить тундру, но в следующих раз лучше, конечно, прихватить с собой ружье и спички. Так спокойнее будет. А пока полиция по факту произошедшего проводит проверку. Чудо чудом, но разобраться, видимо, нужно.

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