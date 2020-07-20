Коронавирус в Приморье, последние новости на 21 июля 2020: число больных увеличилось вдвое

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 21 июля 2020 года. Ситуация с заболеваемостью в крае оставляет желать лучшего, общее число инфицированных выросло за неделю почти вдвое. По данным оперативного штаба, количество зараженных COVID-19 увеличилось до 5 640. Всего за сутки опасный диагноз подтвердился у 92 человек.

Не особо радужные новости и о количестве выздоровевших, их стало меньше в разы. Из инфекционных госпиталей накануне выписали всего 28 пациентов. Общее число тех, кто победил инфекцию – 4 168.

К счастью, в минувшие сутки обошлось без умерших. Наконец-то, с прошлой недели оказалась прервана цепочка смертей от коронавируса. За все время пандемии в Приморье скончались 63 местных жителя.

Кривая стремительно ползет вверх. Фото: yandex.ru/covid19/stat

– Продолжают лечение более 1,3 тысячи пациентов, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии. Темп роста заболеваемости вновь увеличился и составил 1,7% , – отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще в марте из-за пандемии. Основная работа по предупреждению распространения заболеваемости по-прежнему лежит на административных комиссиях. Губернатор края поручил взять под особое внимание места массового скопления людей, включая торговые точки и базы отдыха. Олег Кожемяко намерен увеличить число интеллектуальных камер видеонаблюдения, которые помогут бороться с нарушителями.

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