2020-07-20T15:40:38+03:00
Общество

Приморские библиотеки вновь принимают читателей

В каждом учреждении строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности
Елена КРАЙНЕВА
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Книгам тоже назначен карантин. Фото: primorsky.ruКнигам тоже назначен карантин. Фото: primorsky.ru
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Более 70 процентов библиотек возобновили работу в Приморье. В их числе и краевая детская библиотека. Учреждение культуры организовало прием юных читателей в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- Одновременно читатель может взять пять книг, но не более двух по школьной программе без права продления. Допускается продление книг, выбранных по читательскому интересу. Возможные ограничения выдачи произведений по школьной программе связаны с необходимостью выдерживать книжный карантин в течение пяти суток, - пояснили в детской библиотеке.

Предусмотрены и некоторые другие ограничения. Так, откажут в обслуживании ребятам с признаками ОРВИ. На входе в учреждение культуры организован температурный контроль, обязательный как для сотрудников библиотек, так и для посетителей. Время выбора и записи книг в формуляр не должно превышать 30 минут. Массовые мероприятия в библиотеке не проводятся.

Во всех открытых библиотеках оборудованы места для обработки рук антисептиком. Предусмотрены возможности для бесконтактной выдачи и приема книг. После каждого использования вся литература помещается в специальные короба, где остается минимум на пять дней. Такой подход исключает риски передачи инфекции между читателями. В помещениях проводят ежедневную влажную уборку, регулярно дезинфицируют и проветривают все помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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