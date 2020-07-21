Фестиваль «Красиво.ДВ» перерос из конкурса в социальный проект

У дальневосточников появилась возможность показать красоту, традиции, силу, таланты своих регионов. В течение месяца на портале «Твой Дальний Восток» принимались заявки на участие в первом онлайн-фестивале видеороликов «Красиво.ДВ». 13 июля началось народное голосование за определение финалистов. О том, какие заявки поступили на конкурс, какие регионы удивили организаторов, почему из сугубо профессионального фестиваль стал социальным и какова дальнейшая судьба видеофильмов участников проекта, рассказал генеральный директор фестиваля Алексей Коропский.

«Красиво.ДВ» — это онлайн-фестиваль видеороликов, который придумали люди, влюблённые в Дальний Восток. Организаторами конкурса являются НКО «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток». Для участников были разработаны пять номинаций: «Характер.ДВ», «Природа.ДВ», «Звуки.ДВ», «Уникально.ДВ» и «Сила.ДВ». Авторы должны показать всей стране красоту, характерность, самобытность дальневосточного региона. Призовой фонд - 1 млн рублей.

- Алексей, расскажите в чем принципиальное отличие «Красиво.ДВ» от подобных конкурсов?

- Это первый дальневосточный онлайн-фестиваль, участник которого может рассказать большой стране о своём регионе и показать его уникальную красоту. Инструмент и способ съёмки может быть любым! Многие работы сняты на телефон. Видеоряд, музыка, авторский взгляд на историю и культуру — вот что действительно важно. Благодаря тому, что фестиваль проходит онлайн на всех этапах, он доступен большему числу авторов. Приём заявок, голосование, награждение победителей, мастер-классы для участников — всё это происходит онлайн и бесплатно. Отмечу, что киноискусство на Дальнем Востоке держится на достойном уровне, там проходит много фестивалей. Когда мы стали просматривать работы, мы поняли, что фестиваль постепенно превращается во что-то большее, чем просто конкурс любительских видеороликов. Мы поняли, что этим авторам важно найти выход на широкую аудиторию. Уже сейчас на сайт tvoidv.ru может зайти человек из любой точки мира. Но есть люди, которые не пользуются Интернетом, а хотелось, чтобы они увидели эти работы. Возможно, это будут показы в кинотеатрах России. В одном из онлайн-кинотеатров точно будет размещена подборка победителей.

- На каком этапе находятся участники?

- Фестиваль стартовал в июне. Если конкурс разделить на части, то можно сказать, мы закончили спринт и начинаем марафон. 13 июля начался ключевой этап фестиваля – народное голосование. Всего их будет два. До 31 июля в каждом из 11 регионов Дальнего Востока жители проголосуют за работы, снятые в этих регионах. Зрители сами определят, кто попадёт в шорт-лист и поборется за признание жюри. Отдать голос за лучшую работу можно в специальном разделе на портале tvoidv.ru. Голосовать можно сколько угодно, поэтому не надо бояться делиться голосами сегодня — завтра вы сможете поддержать уже другого участника. В финале соберутся пять видеороликов от каждого региона.

- Как люди отреагировали на онлайн-формат конкурса?

- Если на традиционные фестивали необходимо отправлять фильмы на каком-то носителе, у нас этого барьера нет. Можно находиться совсем в глухой деревне со спутниковым интернетом, и все равно ты сможешь подать заявку. Мы увидели, что новый формат оказался очень востребованным. Причем, если через три дня после начала приема заявок их поступило 50, то к окончанию приема заявок их уже в сутки поступало 100-150. Всего со всех регионов ДВ на фестиваль поступило 516 заявок.

- Были работы, которые вызвали у организаторов и членов жюри особые эмоции?

- Как и ожидалось, Приморье и Камчатка с первых дней были в числе лидеров по количеству заявок. Оказалось, что Камчатка – центр видеопроизводства, особенно, посвященного природе. Природа – главная после людей ценность Дальнего Востока. Неудивительно, что про природу поступило больше всего роликов - 40% от всех заявок. Поэтому «Природа.ДВ» – заслуженно главная номинация. Камчатка нас поразила своими вулканическими пляжами, серферами на волнах, людьми, которые на велосипедах спускаются с вулканов. На видео из Приморского края - и подводные съемки, и воздушные. Кстати, по мере поступления заявок лидер постоянно менялся. Сначала лидировала республика Бурятия. Для меня было неожиданностью, что первыми и самыми активными участниками стали жители Бурятии. Я ничего не знал, про кино и видеопроизводство в республике. На слуху Якутия, Приморский край, периодически съемочные группы летают на Сахалин. Первые две недели приема заявок лидировала Бурятия, у меня это вызывало удивление. Работы были не только про природную красоту, но были и социальные ролики, целые документальные фильмы. Республика стала находкой нашего фестиваля.

Сейчас турнирная таблица выглядит так. На первом месте Приморский край. Следом идет Республика Бурятия. На третьем месте - Хабаровский край. Затем Камчатка. Переживали за Чукотку, было опасение, что не откликнется и не примет участия. Но за два часа до завершения этого этапа от них пришла одна заявка и автоматически попала в полуфинал. С Забайкальем у нас была интересная история. Наравне с Чукоткой этот регион вызывал у меня тревогу. В первую неделю мы не получили ни одной заявки. Потом выяснили почему. Просто люди, узнав о нашем фестивале, приступили к работе. Сейчас у нас Забайкальский край находится на пятом месте по числу заявок.

- Какими были критерии отбора видеороликов? Были заявки, которые не попали в список участников?

- Были технические критерии по качеству видео, по его размеру и содержанию. Кроме того, модераторы не пропускали ролики с нецензурной лексикой, неприличными жестами, с пропагандой нездорового образа жизни. Но большая часть работ не прошла из-за хронометража. По условиям фестиваля есть ограничение по времени - 15 минут, но были работы и на 1,5 часа. Мы, безусловно, связывались с участниками и предлагали перемонтировать. Многие, исправили. Сейчас из 516 заявок 388 видеофильмов участвуют в конкурсе. Возможно, будет больше, если пришлют работы люди, которым мы вернули их на доработку. Чуть больше 100 заявок были дисквалифицированы.

- Расскажите о членах жюри?

- Мы гордимся составом жюри. Наша номинация «Природа.ДВ» заинтересовала телеведущую Жанну Бадоеву, известную по программе «Орел и решка». Участие в нашем проекте музыкального продюсера Леонида Бурлакова, работавшего с такими известными группами как «Мумий Тролль», «Земфира» и «Братья Грим», послужило большим стимулом для приема заявок в номинацию «Звуки.ДВ». Когда мы объявили, что Леонид Бурлаков присоседился к нашему фестивалю, поток заявок в номинацию, где мы собираем клипы дальневосточных исполнителей, вырос многократно. Из аутсайдеров номинация вышла на второе место по количеству заявок. В состав жюри вошли профессионалы из разных областей: поэтесса Юлия Соломонова, заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов, инстаграм-блогер Игорь Старовойтов.

- Когда состоится подведение итогов? Что еще ждет участников фестиваля, какие-то сюрпризы подготовили организаторы?

- 1 августа мы определим список из финалистов, по положению максимально должно быть 55 работ из 11 регионов Дальнего Востока. Но фактически их будет меньше, потому что из Чукотки одна работа. Голосование среди финалистов тоже будет народным. Победитель получит Гран-при 300 тысяч рублей. Но предусмотрены еще призы от жюри. Жюри будет голосовать в закрытом режиме. На 16 августа запланирована церемония награждения. Кроме того, по положению, финалистов ждут лекции от экспертов киноиндустрии. Возможно, мы сделаем их для всех участников. В первые две недели августа каждый из лекторов научит нюансам производства видео в широком смысле. Например, Леонид Бурлаков согласился провести мастер-класс по поводу съемок музыкальных клипов для начинающих групп. Кстати, принимая приглашение на участие в нашем фестивале, продюсер поставил нам условие – после завершения проекта мы предоставим ему все работы номинации «Звуки.ДВ». Кто знает, может быть, благодаря нашему фестивалю появится новая российская музыкальная звезда. Сценарист Гарри Гупаленко проведет мастер-класс по сценарному мастерству. Есть в спикерах Леонид Пашковский, известный ютуб-блогер, который известен проектом «Хочу домой». Он в одиночку ездит по экзотическим местам мира и снимает тревел-блоги. Участники мастер-класса узнают, как стать человеком-оркестром и одному снять большое документальное кино.

- Ваше общее впечатление от фестиваля?

- Я в шоке. Впечатляет режиссура, съемки, монтаж. К сожалению, на Дальнем Востоке нет профильных институтов, где учили бы как снимать кино, писать сценарии или делать документальные фильмы для телевидения. Но самородки и таланты есть. Дальний Восток - очень разнообразный, невероятный, талантливый. Когда мы просматривали работы, поняли, что фестиваль становится чем-то большим, чем просто конкурс. Были работы, над которыми мы все вместе хохотали или над которыми плакали. Вы можете сами посмотреть - народное голосование на портале «Твой Дальний Восток» продолжается. У вас еще есть возможность поддержать понравившуюся работу и помочь автору попасть в число победителей.