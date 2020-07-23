В Приморье открылись детские оздоровительные лагеря

На прошлой неделе региональный штаб по коронавирусу принял решение об открытии детских оздоровительных лагерей в Приморье. Обязательное условие для приема ребят - наличие акта приемки, выданного межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципальных образований Приморского края.

- В течение всего периода летней оздоровительной кампании сотрудники лагерей с круглосуточным пребыванием детей будут допускаться к профессиональной деятельности только по результатам иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала работы в организации отдыха, - подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Она уточнила, что в загородных центрах смогут отдохнуть только дети, которые постоянно проживают на территории региона. Регулярные дезинфекции помещений и проветривания, соблюдение базовых правил гигиены, соблюдение «социальной дистанции», - это обязательные условия для деятельности лагерей.

Что касается пришкольных лагерей, их разрешено открывать только на базе тех общеобразовательных учреждений, где не проходит ЕГЭ. В остальных организациях они начнут работать после завершения периода сдачи экзаменов.

КСТАТИ

В бюджете Приморья предусмотрено около 400 миллионов рублей на организацию летней оздоровительной кампании, в том числе 78,6 миллиона рублей на приобретение путевок для отдыха и оздоровления 4 922 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще 30 миллионов рублей - для отдельных категорий детей и подростков, включая нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении. Таких ребят - 1300 человек.