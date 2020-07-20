В Приморье растет число пациентов с COVID в серьезной форме

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемиологической ситуацией. Несмотря на принятые краевой властью ограничительные меры, вирус COVID-19 каждый день поражает десятки людей. Число госпитализированных пациентов превышает 1,2 тысячи человек.

По словам главного инфекциониста Приморского края Анны Симаковой, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе не снижается. А доля тяжелобольных пациентов составляет 10 процентов от общего числа проходящих сегодня лечение от COVID. Специалист уверена в том, что никакие ограничительные меры не принесут должного эффекта, если люди сами не начнут заботиться о своем здоровье и соблюдать элементарные меры безопасности:

- Коронавирусная инфекция не летает по воздуху, как вирус гриппа, на большие расстояния, но она отлично передается при контакте. А это значит, что главное - соблюдать простые правила: носить маски, перчатки, дезинфицировать руки. В местах массового скопления людей обязательно соблюдать «социальную дистанцию», а лучше вообще ограничить посещение таких мест. Каждый человек должен понимать всю ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и не игнорировать общие для всех правила. Коронавирусом может заболеть любой, независимо от возраста, эта инфекция очень коварна, - подчеркнула Анна Симакова.

Анна Симакова. Фото: правительство Приморского края

Усиленный контроль

Смягчение противоэпидемического режима - не повод для самоуспокоения. Опасность реальная. Поэтому режим настороженности должен быть, прежде всего, в сознании каждого жителя края.

- При эпидрасследованиях обычно мы устанавливаем очень большой круг контактов. В последнее время заболевает много сотрудников в различных учреждениях. Это происходит по одной простой причине: граждане не используют средства индивидуальной защиты на работе, в том числе когда собираются коллективом на чаепития, совместные обеды, а это также способствует распространению инфекции, - подчеркнула руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Татьяна Детковская. Фото: rospotrebnadzor.ru

Пониженная ответственность вынуждает и «власть употребить». Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. На объектах торговли, которым разрешена работа, включая ярмарки и рынки, в общественном транспорте, в прочих местах скопления людей организована интеллектуальная система видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафы, в отношении предприятий могут быть применены санкции вплоть до запрета оказывать услуги.

- Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, в том числе торговых центрах и фитнес-клубах. Под наблюдением находятся и общественные пространства: скверы, площади, остановки общественного транспорта, спортивные площадки, стадионы, образовательные учреждения и так далее, - пояснили в минцифры Приморского края.

Видеонаблюдение ведется на территории 10 рынков и ярмарок. В ближайшее время география тотального видеоконтроля увеличится более чем в шесть раз. Камеры работают в автоматическом режиме - техника оборудована интеллектуальной системой распознавания лиц и реагирует на отсутствие масок или значительные скопления людей. В случае обнаружения нарушения санитарного режима информация направляется в центр обработки данных ГО и ЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». По мере необходимости они отправляют данные в правоохранительные органы, которые принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия в отношении нарушителей.

- Был составлен подробный реестр рынков и ярмарок муниципалитетов Приморского края, в котором были отражены необходимые условия для подключения объектов к системе видеонаблюдения. Данные уже направлены подрядчикам, ожидаем, что камеры будут установлены уже на следующей неделе, - заявил заместитель председателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи Константин Волошин. - При этом в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает - все загружаемые фото и видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе «112».

- Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные меры, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возвращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений, - заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

«Холодный туман»

Новой техникой для дезинфекции помещений, улиц и транспорта оснастили ветеринарную службу Приморья. Это сделано по поручению главы региона, которое Олег Кожемяко дал в ходе одного из заседаний оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, всего закуплено 14 генераторов холодного тумана и семь установок с бензиновым двигателем. Это современные системы, которые можно использовать для осуществления всех видов обработки: дезинфекция, дезинсекция и вакцинация.

- Данное оборудование будет распределено по ветеринарным учреждениям края с учетом эпидемиологической обстановки. Его можно использовать для обработки внутри и снаружи помещений, на улице, для дезинфекции и мойки различного транспорта. Распыляемая жидкость не подвергается нагреванию, поэтому особых требований к растворам для генераторов холодного тумана нет, - прокомментировал руководитель ветинспекции края Дмитрий Кузин.

Кстати, по окончании пандемии коронавируса это оборудование будет использоваться для профилактики особо опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

КСТАТИ

В минувшие выходные агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами провели ряд рейдов, чтобы проверить, готовы ли турбазы к возобновлению деятельности и выявить недобросовестных участников рынка, оказывающих гражданам не соответствующие санитарно-эпидемическим требованиям услуги. Некоторые базы отдыха могут закрыться.

Как сообщил руководитель агентства по туризму Владимир Щур, за несколько дней в крае проверено 27 объектов. В Хасанском районе составлено шесть протоколов о нарушениях и два предписания на закрытие за многочисленные нарушения, во Владивостоке - один протокол, в Шкотовском районе, Находкинском и Артемовском городских округах нарушений не выявлено.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На период эпидемиологической активности госпиталь ветеранов войн Приморского края приглашает на работу в провизорные отделения врачей, медсестер и медсестер-анестезисток. Как сообщили в региональном минздраве, средняя зарплата врачей составит 280 тысяч рублей, медсестер 180 тысяч с учетом дополнительных выплат за риск в период эпидемии.

- Нам требуются терапевты, реаниматологи, а также инфекционисты и пульмонологи, - сообщила и.о. главврача госпиталя Оксана Лакомкина. Она отметила, что информацию о зарплате и условиях труда можно уточнить в отделе кадров госпиталя по телефону 8 423 263 94 60.