Сахалинец нашел банковскую карточку с пин-кодом на ней и спустил 600 тысяч в сауне

Мужчина спустил 600 тысяч за одну ночь, отдыхая в сауне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История о «везении» мужчины, которое обернулось возбуждением уголовного дела, и о невезении женщины, которая лишь спустя полгода поняла, что утерянную карту надо было сразу заблокировать.

Началось все в феврале 2020 года. Тогда 52-летняя жительница Южно-Сахалинска потеряла сумочку, а вместе с ней и банковскую карту. По неизвестной причине она не стала ее блокировать, завела новую карточку и успела забыть об этом неприятном инциденте. Заставили вернуться в события того дня сообщения, которые пришли ей на мобильный телефон 13 июля. Содержание текста назвать приятным нельзя, ведь в них говорилось о том, что обладательница карты только что лишилась почти 600 тысяч рублей. В первом смс говорилось о том, что с ее карты обналичили 285 тысяч рублей, а во втором – что с ее карты совершили покупки на 303 тысяч рублей.

Тогда женщина обратилась в полицию, написав заявление, в котором она рассказала оперативникам о событиях полугодичной давности. Но вишенкой на торте во всей этой истории стало то, что на самой карте был написан пин-код от карты. Рукописно. Самой обладательницей. Ну разве мог какой-либо злодей устоять перед таким соблазном. К счастью, везунчика удалось разыскать.

- Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному хищению причастен 35-летний житель областного центра, ранее судимый за покушение на кражу, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Татьяна Шатурская, руководитель пресс-службе УМВД России по Сахалинкой области. - Злоумышленник проверил в банкомате наличие денег на счету. Обнаружив крупную сумму, он сразу обналичил часть средств, а остальное потратил за ночь на развлечения.

В итоге «везучего» мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он и признался, что спустил все деньги за одну ночь, отдыхая в сауне. По статьям «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» было возбуждено уголовное дело. Теперь человеку, который за ночь потратил чужие 600 тысяч рублей, грозит штраф - до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

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