2020-07-21T11:20:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приморье, последние новости на 22 июля 2020: растет число выявляемых инфицированных

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 22 июля 2020. Губернатор ужесточил мониторинг в Хасанском районе Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
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За сутки в Приморье выявлено 94 новых инфицированных коронавирусомЗа сутки в Приморье выявлено 94 новых инфицированных коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба 22 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5734 человек (+94 за сутки). Из них вылечились 4256 (+70 за сутки). Также за сутки еще два человека погибли. Общее число жертв с начала пандемии в Приморье — 65 человек.

Лабораторно за время эпидемии в регине обследован на коронавирус 208 701 человек.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще в марте. Он будет действовать в регионе до 31 июля.

Административные комиссии, следящие за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, только за сутки в Приморье проверили 875 торговых точек, 187 объектов общественного питания, более тысячи единиц общественного транспорта и такси, более 70 баз отдыха и пляжей. Составлено 77 протоколов об административных правонарушениях.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что с началом туристического сезона необходимо увеличить число административных комиссий в Хасанском районе, одном из самых популярных у жителей края мест отдыха. В состав комиссий войдут сотрудники правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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