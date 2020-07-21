Коронавирус в Приморье, последние новости на 22 июля 2020: растет число выявляемых инфицированных
По данным оперативного штаба 22 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5734 человек (+94 за сутки). Из них вылечились 4256 (+70 за сутки). Также за сутки еще два человека погибли. Общее число жертв с начала пандемии в Приморье — 65 человек.
Лабораторно за время эпидемии в регине обследован на коронавирус 208 701 человек.
Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще в марте. Он будет действовать в регионе до 31 июля.
Административные комиссии, следящие за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, только за сутки в Приморье проверили 875 торговых точек, 187 объектов общественного питания, более тысячи единиц общественного транспорта и такси, более 70 баз отдыха и пляжей. Составлено 77 протоколов об административных правонарушениях.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что с началом туристического сезона необходимо увеличить число административных комиссий в Хасанском районе, одном из самых популярных у жителей края мест отдыха. В состав комиссий войдут сотрудники правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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