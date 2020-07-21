«Мы ехали забирать труп, а нашли еще одного»: в Приморье праздник экстремалов закончился трагедией

Празднование 8-летия спортивной команды Droprope в Приморье закончилось настоящей трагедией. Роковая вечеринка стала последней для молодого жителя Владивостока и едва не привела к гибели второго парня. Оба сорвались со скалы под покровом ночи, их отсутствие до утра даже никто не заметил. Экстремалов нашли лишь когда рассвело, один из них к тому моменту уже не подавал признаков жизни.

Идеальное место

Проект DropRope существует с 2012 года, это неофициальный клуб приморских любителей роупджаминга – прыжки с помощью альпинистских веревок с высоты. Традиционно спортсмены отмечают свою годовщину в Хасанском районе Приморья, на мысе Парящей Черепахи, что на полуострове Брюсса. Недалеко находятся поселки Славянка и Нерпа. Места здесь крайне живописные – загляденье для любого туриста, а горы крутые и высокие, высотой до 50 метров – на радость любителям покорять новые горизонты. Несколько десятилетий назад здесь отрабатывали навыки ученики местного туристического клуба. А в последние годы базируются экстремалы. Вот и в этот раз ребята решили не изменять традиции, кинули клич по соцсетям, пригласили желающих присоединиться, но что-то пошло не так.

Высота склонов местами достигает 50 метров. Фото: администрация Хасанского муниципального района.

Любители головокружительных ощущений стали съезжаться на мыс днем 17 июля. Среди них и те, кто давно увлекается экстримом, и новички. По словам одного из участников проекта, желающих попрыгать со скал было около 30. Собравшиеся осваивали новый объект, высота которого 30 метров. Перед тем, как «шагнуть в неизвестность», проверяли оборудование и проводили инструктаж. Тут все было максимально безопасно и контролируемо.

– Могу сказать точно, что все участники команды Droprope пропагандируют здоровый образ жизни и ни один желающий не допускается до прыжка в алкогольном или наркотическом опьянении, – поделилась одна из участниц мероприятия.

Вечерело

Днем действительно прошло все гладко и ничего не предвещало беды. На вечер была запланирована развлекательная программа с конкурсами, танцами и глинтвейном. Как уверяют участник Droprope, свое спиртное просили не привозить. Но не все, кто вырвался на природу после карантина, услышали. Сколько к вечеру набралось человек в этом самом лагере, организаторы точно не знаю. По предварительным данным, около 200.

– Вечером у нас была культурная программа, мы провели конкурсы, посмотрели пару видео с наших поездок, посмотрели фаер-шоу, запустили салют и включили музыку, для того, чтобы потанцевать. По непонятным причинам, несмотря на все предупреждения, многие люди привезли с собой достаточно много алкоголя. Хотя еще не установлено, что именно это является причиной трагедии, – прокомментировал участник проекта.

Страшное утро

Прекрасные пейзажи с утра 18 июля оказались омрачены страшной картиной. Кто-то из отдыхающих заметил с высоты тело, лежащее на берегу. Спуститься со скалы можно только с помощью снаряжения, а прыжки ранее велись на другом склоне. О страшной находке сообщили по телефону в полицию.

Как отметили в пресс-службе администрации Хасанского муниципального района, подход к месту ЧП планировался с акватории. Поэтому стражи правопорядка в свою очередь обратились к спасателям с пляжа Манчьчжурка, который находится в Славянке.

– Изначально было известно только об одном сорвавшемся со скалы – мы ехали забирать труп. Но получилось так, что сначала мы нашли живого человека. Весь поломанный, он лежал на берегу бухты и был без сознания. Мы осторожно подняли его в катер и отвезли в «Теплое море». Медики оказали ему первую помощь. А мы отправились опять в бухту уже вместе с сотрудником полиции, нашли труп и доставили его на берег. Когда нам объясняли, куда нужно идти, сказали ориентироваться на большое скопление людей. Мы направились в сторону базы отдыха «Теплое море». Людей, и впрямь, было очень много: они сидели на каждой скале и фотографировались. Такая беспечность не просто поражала – она возмущала: люди реально подвергали свои жизни опасности! И это происходило вблизи от того места, где только что погиб человек, – процитировала пресс-служба администрации спасателя Александра Лукашова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791738" frameborder="0"></iframe> В Хасанском районе Приморья разбились два экстремала.Видео:vdk_news

Как удалось выяснить, погибший 27-летний житель Владивостока приехал на вечеринку вместе со своей девушкой и другом. Парня знали немногие из присутствующих, но почему даже близкие не забили тревогу до утра, предстоит выяснить специалистам.

Официально

Пострадавшего молодого человека доставили в Хасанскую центральную районную больницу. У парня серьезные травмы, он сейчас находится в реанимации за его жизнь борются врачи. По факту трагедии уже назначена доследственная проверка, которой занимаются прокуратура и следственный комитет.

Стоит отметить, что ребят нашли примерно в 200 метрах друг от друга. Молодые люди отдыхали в разных компания и не были ранее знакомы.

– По факту смерти человека проводится проверка, но гибель напрямую не связана с занятиями экстремальными видами спорта. Скорее, падение по неосторожности, – прокомментировала старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя Следственного управления Следственного комитета Приморья Аврора Римская.

В краевой прокуратуре в свою очередь отметили, что дело взято на особый контроль.

– В рамках проводимой проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности и исполнению законодательства о туристской деятельности организаторами мероприятия, – поделилась пресс-служба ведомства.

Что касается Droprope, по словам спортсменов, они уже связались с семьями парней.

– Мы со всеми держим связь. Пока о необходимости в помощи никто не говорит, мы наблюдаем за состоянием парня в реанимации. Постоянно на связи, надеемся на чудо и молимся о его состоянии. Как только встанет вопрос о какой-то помощи, она будет незамедлительно оказана, об этом даже вопросов не стоит, – подытожил собеседник редакции.

«Комсомолка» желает скорейшего выздоровления пострадавшему и следит за развитием событий

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