«Сейчас все очень плохо, но потом будет хорошо»: застройщик во Владивостоке перекрыл дорогу через авторынок

Одну из двух существующих дорог к микрорайону «Зеленый угол» во Владивостоке, которая проходит через авторынок, перекрыли на два с половиной месяца для ремонта. Ждали ремонта давно, в последнее время дорога была в таком состоянии, что ездить по ней было почти невозможно. Уникальность ситуации в том, что эта улица – частная территория, а на ремонт скинулись застройщики микрорайона.

На днях дорогу перекрыли блоками, появился такой плакат:

«Привет! Здесь происходит ремонт дороги. Извини за неудобство. Сейчас все очень плохо, но потом будет хорошо. Обещаем!»

Не хватает только «Мамой клянусь, брат». Но несмотря на фамильярный тон объявления, местные жители отнеслись к нему весьма положительно. Потому что каждый знает, что «сейчас все очень плохо» - это еще очень мягко сказано.

Дорога через авторынок в последнее время стала практически непроходимой

Дорога эта появилась еще в советское время и вела к тепличному хозяйству. Была в прекрасном состоянии и даже с твердым покрытием. Уже в новом веке хозяйство приказало долго жить, на месте теплиц на долгие годы был пустырь, а в 2017 году здесь появились первые застройщики, дали старт новому микрорайону «Зеленый угол».

Гладко было на бумаге, да забыли про… дороги

Первые жильцы стали заселять этот микрорайон уже в январе 2018-го. Это была девятиэтажка на 200 квартир, распроданных по программе «Жилье для российской семьи» по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Уже тогда новоселы поняли, что за дешевым жильем их ждут серьезные транспортные проблемы. Фактически, к микрорайону вели две дороги – уже упомянутая через авторынок и грунтовая с улицы Нейбута. Состояние обеих было, мягко скажем, не идеальное. А поездки через авторынок еще и сулили заторами и хаосом, поскольку эта территория, свободная от ПДД. Так ее, видимо, воспринимают стоянщики.

Новоселы обратились к городским властям с просьбой заняться дорогой. Любой из двух. Но с первых же отписок стало ясно: попали. В мэрии заявили – дороги частные, сделать ничего не можем. С тех пор были отправлены сотни писем – в мэрию, прокуратуру, ГИБДД и даже Трутневу, но перспективы оставались туманными.

Застройщик-первопроходец «Восточный Луч» в это время достраивал еще две девятиэтажки и продавал квартиры уже по рыночной цене, обещая при этом к середине 2018 года, то есть к сдаче домов, за свой счет сделать асфальтированный выезд через лес на улицу Нейбута. Дома в итоге сдавал с опозданием, а обещание выполнил лишь наполовину: дорогу к остановке Депутатская построили, но большая ее часть так и осталась грунтовой. После каждого сильного дождя она покрывается ямами и нуждается в грейдеровании, а в хорошую погоду поднимается пыль. Через эту пыль каждый день ходят жители микрорайона, не имеющие автомобиля – дети в школу и детский сад, мамы с колясками, просто люди идут к остановке, до которой от ближайшего дома километр в горку.

Красным на карте показан участок, который закрыли на ремонт, синим - единственная оставшаяся грунтовая дорога. Источник: Яндекс-карты

В прошлом году председателю ТСН того самого первого дома Татьяне Устинковой удалось прорваться на прием к губернатору Олегу Кожемяко и рассказать об этих проблемах, как раз в присутствии и мэра города, и начальников управлений дорог и транспорта. Сработало, и через неделю сюда запустили автобус. Да, небольшой, и ходит редко, а в плохую погоду и вовсе отказывается заходить. Но есть. Запустили автобус, даже несмотря на то, что начальник управления транспорта говорил, что с таким состоянием дороги это невозможно. Оказалось, возможно, надо было только пожаловаться губернатору. Но саму дорогу на баланс города до сих пор так и не взяли.

Многие жители микрорайона, не имеющие машин, ходят пешком до ближайшей остановки транспорта - а это не менее километраФото: Сергей БАЛАНОВ

«Потом будет хорошо»

Сегодня на месте бывших теплиц уже четыре сданных и заселенных дома, еще несколько многоэтажек на завершающей стадии. И это уже не 9-этажные панельки, с которых начинал «Восточный Луч». Этот же застройщик заканчивает уже второй 17-этажный дом и планирует строить еще один - 25-этажный. Компания «РКСК» строит четыре 25-этажных дома, первый из которых сдает уже в этом году. Столько же этажей будет у ЖК «Дом на Бульваре», который строит одноименная компания.

Кроме того, один из застройщиков выкупил старое здание, служившее администрацией при теплицах, и пытается переделать его в детский сад. Именно к этому детскому саду и спускается та самая дорога через авторынок, которую решили сделать за свой счет застройщики – РКСК и Дом на Бульваре. Обойдется им это, по данным «КП-Владивосток», в 16 миллионов.

Они обещают не просто залатать ямы, но и сделать так, чтобы они не появлялись вновь. Проблема в вышедшей из строя ливневой системе. Из-за нее дорогу размывало в одних и тех же местах, а строительная техника довершила разгром.

Эту дорогу застройщики РКСК и Дом на бульваре (их стройки видны внизу) обещают отремонтировать до октябряФото: Сергей БАЛАНОВ

- Мы планируем переделать ливневку полностью, уложить по правой стороне дороги, как спускаться к микрорайону, новы коллектор закрытого типа. А над ним обустроим, тротуар. Поскольку дорога проходит по частной территории, пришлось договариваться с собственниками. Также договорились, что после ремонта передадим этот участок городу, который должен будет дорогу содержать, - рассказала представитель «РКСК» Елена Кулакова.

Закончить ремонт обещают до 30 сентября 2020 года. К сожалению, обустроить освещение застройщики не берутся. Но есть планы благоустройства сквера возле того самого будущего детского садика. Сейчас здесь растет несколько десятков хвойных деревьев, высаженных еще во времена, когда действовали теплицы. Местные жители устраивают здесь локальные праздники и переживают, что аппетиты застройщиков приведут к его вырубке. Похоже, переживать не стоит. Застройщики уже подготовили проект благоустройства и обещают так же за свой счет превратить этот участок хвойного леса в настоящий сквер, а также оборудовать тут автобусную остановку.

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