Замуж за Росомаху: секреты подготовки к ЕГЭ от репетитора

Найти хорошего репетитора для ЕГЭ - это целый квест для многих 11-классников и их родителей. В любом случае лучше, заплатить репетитору, который сможет за год подготовить школьника, чем потом 5 лет выкладывать огромные суммы за учебу.

Пообщались с опытным репетитором Николаем Дремовым, который поделился лайфхаками для выпускников и их родителей.

- Николай, вы готовите сразу по шести предметам к экзаменам. Почему решили взять так много на себя?

- Основная причина в том, что рано или поздно в ЕГЭ заканчивается материал. Изначально я готовил к экзамену по английскому языку, а потом получилось, что в какой-то момент я превратился в «диктофон», который заранее знает все темы, может объяснить ученику, в принципе все, что угодно. Однажды я поймал себя на том, что веду урок, но мыслями нахожусь где-то далеко. Ирония ситуации усугублялась абсолютным восторгом ученика от урока. И этот контраст меня немного поразил.

Я понял, что надо чем-то разбавить свою деятельность, ведь вести одинаковые уроки 12-15 раз в неделю крайне утомительно. Поэтому к английскому добавил русский язык. Потом ученики, которые занимались со мной, получали 90 баллов по русскому и английскому языку, но 40 баллов по обществознанию. Следственно, весь этот труд был бесполезен. Поэтому я начал брать и другие предметы, чтобы полноценно готовить человека к поступлению.

- Как вы держите все это в голове, есть ли у вас какие-то уловки?

- А как школьники держат в голове 17 предметов? На самом деле, ничего сложного здесь нет. Существуют кодификаторы, которые обозначают, что точно нужно знать, потом все это обрастает различными техниками, любимыми статьями, схемами, таблицами и так далее. И когда качественно готовишь, рано или поздно это все останется в голове. Но разные техники запоминания я использую и учеников прошу использовать. Чем проще техника, тем лучше. Для иностранных языков есть метод Лейтнера, о нем практически все знают, но никто не использует его полноценно.

Часто говорят - «изучайте английский язык с помощью карточек», а что это означает, не поясняют. Дело в правильном оформлении. То есть если мы хотим выучить слова, то записываем перевод слова, при этом лицевая часть русская, потому что мы через русский язык учим английский, а с обратной стороны будет слово на английском, транскрипция и употребление в контексте. Никто в здравом уме не сможет выучить списки слов, надо научиться употреблять слово в речи.

Дальше - делим карточки на три категории. Одна - легкие слова, обычно похожие на русские, например «computer».

Затем идут слова, которые мы назовем «туда-сюда», кому-то может быть легко, кому-то сложно - это вторая категория.

И самые сложные: они большие и не похожи на русские слова. Они могут быть заимствованы из саксонского языка или просто нечасто с ним встречаешься, но они по какой-то причине попались, к примеру, на экзамене. Слова из легкой категории мы повторяем раз в месяц, из средней - раз в неделю, из сложной - каждый день. Таким способом можно выучить 6-8 тысяч слов за относительно короткий срок.

- Сейчас некоторые репетиторы советуют одиннадцатиклассникам как можно меньше ходить в школу, готовиться к ЕГЭ. А вы бы что посоветовали выпускникам?

- Я бы посоветовал слушать себя в первую очередь. Во-первых, подготовка к экзаменам в школе подается как некий «рубеж», как будто после него ничего не будет, но лет через 10 экзамен будет казаться самым заурядным явлением. Поэтому ЕГЭ не надо возводить на пьедестал и считать единственной и главной целью в жизни. Во-вторых, не надо отказываться от спорта, социализации, хобби и прочих важных вещей. Это вполне возможно, если начать подготовку к экзаменам заранее, ведь для тех, кто начинает заниматься за полгода до ЕГЭ, не остается ничего, кроме как работать 24/7, да и то результат может быть сомнительным. А если вы задумались о подготовке с 10 класса, то в 11 у вас будет спокойная школьная жизнь. Конечно, немного сложнее, чем людям, которые не стремятся к высоким баллам, но не придется идти на такие жертвы. Но жертвовать школой ради общения с репетитором странно. Получается, что мы не идем туда, где можно получить знания бесплатно. И для чего? Чтобы получить знания за деньги.

- А бывали ли у вас случаи, когда совершенно нулевой ученик сдает экзамен на 100 баллов?

- Я не очень люблю приводить примеры из ЕГЭ, потому что это лотерея, особенно, например, ЕГЭ по обществознанию. Поэтому приведу пример из работы с маленькими детьми.

Я считаю этот случай моей большой педагогической победой. Однажды мне досталась девочка 6 лет, которая напрочь отказывалась учиться. Она прямым текстом заявляла, что в ее жизни все есть, родители очень богаты. Я пытался готовить ей материалы, различные дидактические средства, с планшета пытался ее заставить играть. Все это было бесполезно, у нее до меня сменилось 15 репетиторов.

И тогда я в какой-то момент спросил у девочки, чего она хочет в жизни? На что на мне ответила, что хочет выйти замуж за Росомаху.

Я говорю: «За Хью Джекмана?»

Она: «Нет, нет, за Росомаху из комиксов».

Не обращая внимание на этот оксюморон, я сказал, что не получится, ведь Росомаха знает шесть языков, а ты, ребенок, английского выучить не можешь. Для нее это стало абсолютным шоком, мы залезли в Википедию, узнали номер издания, где сказано о том, что Росомаха - полиглот. Она из шкафа достала это издание комиксов, проверила, убедилась, тут же села и говорит: «Учите».

В итоге она хорошо сдала детские экзамены, теперь человек вырос и знает русский и английский язык примерно одинаково.

Николай Дремов: Не надо считать ЕГЭ единственной и главной целью в жизни. Фото из личного архива

- Некоторые ученики, которые плохо подготовились, пытаются списать, купить ответы, возможно ли это?

Списать достаточно легко. Но если ты не знаешь материал, тогда откуда узнаешь, что списывать? Если заранее изучить вопрос, то быстренько категории союзов в русском языке просмотреть можно, а вот глобальные вещи, вроде тропов, уже нет. Проблема списывающих или покупающих ответы в том, что они не попадут в лучшие вузы, максимум - смогут перейти рубеж и добавить пару баллов. При этом они могут сильно испортить жизнь тем, кто вокруг. Вытащить шпаргалку супер-легко, а вот избавиться от нее - сложно. Начинают ее подкидывать другим людям, которые вообще ни при чем, оставлять на видных местах и так далее. Потом идет человек в уборную, и эту шпаргалку приписывают уже ему, хотя он ничего не сделал.

Я считаю, что это абсолютно неприемлемо. К сожалению, у нас нет развитой школьной этики, кодекса студенческой чести, поэтому люди позволяют делать себе такие вещи.

Школа провоцирует детей пользоваться «шпорами», ведь у нас порицают плохую оценку и почти не придают значения старанию ученика.

На контрольных не пытаются у ребенка выяснить, а пытался он вообще выучить материал или нет? Подавай идеальную работу.

- Что бы вы посоветовали тем, кто никак не может определиться с профессией?

- Лично я уделяю большое внимание профориентации ученика. Пользуюсь только научными разработками, например, методикой профессора Шмелева. Я уже измерил для себя, что ученик после хорошо проведенного теста на профориентацию в среднем повышает свой результат ЕГЭ на шесть баллов. Человек более четко понимает, куда он идет и зачем ему это надо.

В школе тоже используют профориентационные тесты, но вопросы там достаточно примитивные. Из разряда: «Вам нравится компьютер?» Если да, то вы компьютерщик.

Одиннадцатикласснику очень важно получить инструменты для анализа рынка профессий. Когда цель становится яснее, фокусироваться на ней куда проще.

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