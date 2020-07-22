2020-07-22T11:23:00+03:00
Общество

Школьница, зараженная коронавирусом, вместе с другими выпускниками пришла сдавать ЕГЭ во Владивостоке

О том, что она больна, стало известно не сразу и не всем [эксклюзив kp.ru]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Девочка заранее сдала анализы на инфекцию, только вот результаты были готовы на следующий день после экзамена.Девочка заранее сдала анализы на инфекцию, только вот результаты были готовы на следующий день после экзамена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ЧП НА ЕГЭ

7 июля ученики школы №25 Владивостока поехали сдавать экзамен по русскому языку в общеобразовательную школу №74. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуация, в аудиторию заходили по одному, соблюдая социальную дистанцию и меры предосторожности. У всех выпускников перед тестированием проверили температуру, после чего позволили пройти в класс. Казалось бы, что еще нужно для безопасной сдачи экзамена. Позже выяснится, что самое главное-то никто не учел.

Оказалось, что в аудитории вместе с другими выпускниками сидела девочка, зараженная коронавирусом. По словам ее одноклассников, она заранее сдала анализы - были подозрения. Кто-то из родителей заразился, а она оказалась в числе контактных. Однако 7 июля результаты исследования еще не были готовы. По какой причине девочка с подозрением на заболевание все-таки была допущена до сдачи ЕГЭ – пока загадка. Вердикт, в котором черным по белому было написано, что школьница заражена, пришел 8 числа. Только вот родителям остальных выпускников об этом сказал не сразу.

- Мой внук, будучи контактным и не зная об этом, ходил и сдавал ЕГЭ еще дважды – 10 числа – по математике, 13 июля – по истории, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правда – Владивосток» Владимир Ефимович, дедушка выпускника из числа контактных лиц зараженной. – Позже, 15 числа, мы узнаем, что его и других ребят временно отстранили от сдачи экзаменов. Только вот задним числом, якобы это случилось 10.

Копия документа, который подписан главой краевого Роспотребнадзора и направлен в адрес министра образования Приморского края, находится в распоряжении редакции. Только вот как тогда дети сдавали еще два экзамена, если 10 числа их должны были отправить карантин – тайна за семью печатями.

БЕЗ СПРАВКИ НЕ ПУСТИМ

Более того, отправив выпускников на карантин позже положенного, родителям заявили – что в резервные дни на сдачу ЕГЭ школьников допустят лишь со справкой. В ней, разумеется, должно быть указано, что юноша или девушка не больны коронавирусом. Все бы ничего, если бы у кого-то из контактного круга взяли анализы.

- Никто не брал у меня анализы, а в школе сказали, что без справки о том, что у меня нет коронавируса, меня не допустят до следующего экзамена. Знаю, что у девочки болезнь протекала в легкой форме, и что она подозревала, что заражена. В аудитории сидели около 10 человек, в итоге всем нам сказали оставаться дома до 21 июля, - рассказывает Игорь, выпускник 25 школы во Владивостоке.

22 июля был резервный день сдачи экзамена. Родители Игоря переживали, ведь на коммерческой основе у сына не брали анализы на коронавирус. Но все разрешилось.

- По вопросу ситуации контакта с заболевшей в ППЭ на базе МБОУ СОШ №74 сообщаем: заболевшая девочка в автобусе вместе с другими учениками СОШ №25 не ехала, ее доставили в ППЭ родители на автомобиле. Информация о ситуации в ППЭ в Управление поступила 15.07.2020. В соответствии с письмом Роспотребнадзора все контактные участники были предупреждены, что 16.07 они не будут допущены в ППЭ. Уведомления на участие в ЕГЭ в резервные дни им направлены, карантин с них снимается 21.07.2020, справка для предоставления в ППЭ не требуется, - прокомментировали «Комсомолке» в министерстве образования Приморского края.

К счастью, Игорь, действительно попал на экзамен 22 июля – на следующий день после того, как карантин для него был снят. И справка ему для этого не понадобилась.

Вместе с тем, под большим вопросом оказалась ситуация с самой девочкой и тем, как ее – потенциально зараженную, в принципе допустили до экзаменов. «КП-Владивосток» отправила официальный запрос в региональный Роспотребнадзор. Специалисты ведомства должны будут объяснить, где произошел сбой, который мог привести к вспышке заражения коронавирусом в школе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Равчик – красавчик»: житель Владивостока поставил машину, чтобы застройщик не смог возвести забор
Приморцы стали пользоваться электронными заказными письмами
Во Владивостоке обокрали капитана полиции, заснувшую в машине
10 миллионов рублей за тройняшек: семья из Приморья получила сертификат на приобретение жилья
Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения
Погоня со стрельбой по улицам Уссурийска закончилась 14 сутками ареста и штрафом более 21 тысячи рублей
Приморье достигло пика выявления зараженных COVID-19 — 104 человека за сутки
Собака с вулканическим именем Этна помешала перебросить в исправительное учреждение три мобильника
Директор Приморских электрических сетей оценил защиту дипломов выпускников-энергетиков
Пушкинский сквер ждет жителей и гостей Владивостока на второй вечер «А где Пушкин?»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Открылось первое в Приморье отделение реабилитации для переболевших COVID-19
«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком
Против лома есть прием: приморец убил недруга поленом