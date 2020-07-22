Школьница, зараженная коронавирусом, вместе с другими выпускниками пришла сдавать ЕГЭ во Владивостоке

ЧП НА ЕГЭ

7 июля ученики школы №25 Владивостока поехали сдавать экзамен по русскому языку в общеобразовательную школу №74. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуация, в аудиторию заходили по одному, соблюдая социальную дистанцию и меры предосторожности. У всех выпускников перед тестированием проверили температуру, после чего позволили пройти в класс. Казалось бы, что еще нужно для безопасной сдачи экзамена. Позже выяснится, что самое главное-то никто не учел.

Оказалось, что в аудитории вместе с другими выпускниками сидела девочка, зараженная коронавирусом. По словам ее одноклассников, она заранее сдала анализы - были подозрения. Кто-то из родителей заразился, а она оказалась в числе контактных. Однако 7 июля результаты исследования еще не были готовы. По какой причине девочка с подозрением на заболевание все-таки была допущена до сдачи ЕГЭ – пока загадка. Вердикт, в котором черным по белому было написано, что школьница заражена, пришел 8 числа. Только вот родителям остальных выпускников об этом сказал не сразу.

- Мой внук, будучи контактным и не зная об этом, ходил и сдавал ЕГЭ еще дважды – 10 числа – по математике, 13 июля – по истории, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правда – Владивосток» Владимир Ефимович, дедушка выпускника из числа контактных лиц зараженной. – Позже, 15 числа, мы узнаем, что его и других ребят временно отстранили от сдачи экзаменов. Только вот задним числом, якобы это случилось 10.

Копия документа, который подписан главой краевого Роспотребнадзора и направлен в адрес министра образования Приморского края, находится в распоряжении редакции. Только вот как тогда дети сдавали еще два экзамена, если 10 числа их должны были отправить карантин – тайна за семью печатями.

БЕЗ СПРАВКИ НЕ ПУСТИМ

Более того, отправив выпускников на карантин позже положенного, родителям заявили – что в резервные дни на сдачу ЕГЭ школьников допустят лишь со справкой. В ней, разумеется, должно быть указано, что юноша или девушка не больны коронавирусом. Все бы ничего, если бы у кого-то из контактного круга взяли анализы.

- Никто не брал у меня анализы, а в школе сказали, что без справки о том, что у меня нет коронавируса, меня не допустят до следующего экзамена. Знаю, что у девочки болезнь протекала в легкой форме, и что она подозревала, что заражена. В аудитории сидели около 10 человек, в итоге всем нам сказали оставаться дома до 21 июля, - рассказывает Игорь, выпускник 25 школы во Владивостоке.

22 июля был резервный день сдачи экзамена. Родители Игоря переживали, ведь на коммерческой основе у сына не брали анализы на коронавирус. Но все разрешилось.

- По вопросу ситуации контакта с заболевшей в ППЭ на базе МБОУ СОШ №74 сообщаем: заболевшая девочка в автобусе вместе с другими учениками СОШ №25 не ехала, ее доставили в ППЭ родители на автомобиле. Информация о ситуации в ППЭ в Управление поступила 15.07.2020. В соответствии с письмом Роспотребнадзора все контактные участники были предупреждены, что 16.07 они не будут допущены в ППЭ. Уведомления на участие в ЕГЭ в резервные дни им направлены, карантин с них снимается 21.07.2020, справка для предоставления в ППЭ не требуется, - прокомментировали «Комсомолке» в министерстве образования Приморского края.

К счастью, Игорь, действительно попал на экзамен 22 июля – на следующий день после того, как карантин для него был снят. И справка ему для этого не понадобилась.

Вместе с тем, под большим вопросом оказалась ситуация с самой девочкой и тем, как ее – потенциально зараженную, в принципе допустили до экзаменов. «КП-Владивосток» отправила официальный запрос в региональный Роспотребнадзор. Специалисты ведомства должны будут объяснить, где произошел сбой, который мог привести к вспышке заражения коронавирусом в школе.

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