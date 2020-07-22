Власти Владивостока спасают зеленые зоны

Возвращение сквера

Мы все искренне радовались, когда жителям первой речки и городским властям удалось не допустить строительство магазина в Игнатьевском сквере. Мэрия смогла вернуть эту зеленую территорию городу через суд, в этом году там даже началась реконструкция. Расстраивало только, что этот пример – единичный. А сколько скверов во Владивостоке нынче в частных руках и никак не застрахованы от точечного строительства?

Но вот, кажется, нас ждет еще один позитивный пример. На этот раз администрация Владивостока отстаивает в суде зеленую территорию на улице Русской, возле ТЦ «Европейский». Она тоже попала в частные руки по очень сомнительной схеме.

Этот сквер, построенный в 1970 году, был отнесен к муниципальной собственности еще в 1992 году решением Малого совета Владивостокского городского Совета народных депутатов. Однако в 2004 году коммерческой компании было выдано разрешение на строительство здесь социально-культурного центра. Он так и не появился, однако в собственность компании был зарегистрирован объект незавершенного строительства готовностью 1,5 %, а также земельный участок площадью 3 246 квадратных метров, на котором он якобы находился.

В 2018 году собственником участка и объекта становится резидент свободного порта ООО «Лайф-Парк» и предлагает построить торгово-рекреационный центр с подземной парковкой. Директор компании Олег Зубенко при этом взял в аренду смежный участок, который окружает первый. Таким образом, заполучил весь сквер площадью 6776 квадратов.

По поручению главы Владивостока Олега Гуменюка, администрация города начала активную работу по возвращению двух земельных участков в муниципальную собственность. Как обозначил мэр, строительство объекта приведет к полному уничтожению городского сквера, что недопустимо.

Сначала признали отсутствующим право Зубенко на аренду. Иск выиграли в 2019 году, с тех пор суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили правоту мэрии. Далее провели проверку фактического использования муниципального сквера и установили, что того самого незавершенного объекта на 1,5% тут просто нет. Как вообще смогли оформить участок? Арбитражный суд аннулировал право собственности «Лайф-Парк» как на вымышленный объект, так и на земельный участок. Решение суда не вступило в законную силу, у компании есть право его обжаловать. Но мы очень надеемся, что сквер удастся отстоять, а темные схемы с землей Владивостока останутся в прошлом.

Незаконные вырубки

Еще она напасть – вырубки деревьев без разрешения. В последние несколько дней мы видели сразу два примера, как власти реагируют на подобное. Сначала кто-то вырубил более сотни деревьев на участке протяженностью 400 метров вдоль линий электропередачи в районе перевала на Седанке.

Ущерб зеленому фонду города причинен существенный. Как только специалисты мэрии посчитают точное количество вырубленных деревьев на участке, документы передадут в полицию. Напомним, за нелегальную вырубку деревьев, если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей, предусмотрено уголовное наказание.

Незаконная вырубка на Седанке - порубочные талоны не выдавались. Фото: vlc.ru

Второй случай также связан с ЛЭП, но на этот раз вырубку обнаружили на сопке Холодильник. Тоже без разрешения и тоже значительный ущерб.

Отметим, именно неравнодушные граждане обратили внимание на эти вопиющие факты вырубки и обратились в мэрию. В управлении охраны окружающей среды и природопользования напоминают: получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.