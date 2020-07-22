Коронавирус в Приморье, последние новости на 23 июля 2020: открыта реабилитация для перенесших COVID-19

По данным оперативного штаба 22 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5838 человек (+104 за сутки). Из них вылечились 4350 (+94 за сутки). За сутки еще один человек погиб. Общее число жертв с начала пандемии в Приморье — 66 человек.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Лабораторно за время эпидемии в регине обследован на коронавирус 211 тысяч человек.

- Число заболевших вновь растет. За сутки зафиксировано 104 новых случая – это самый высокий показатель за последний месяц. Летальных исходов зарегистрировано уже 66. Самым верным способом не пополнить печальную статистику остается соблюдение санитарных норм – ношение маски, обработка рук дезинфицирующими растворами, “социальная дистанция”, – сообщили в приморском Роспотребнадзоре.

Карта распространения коронавируса в Приморье. Фото: primorsky.ru

В Приморском крае открылось отделение реабилитации для людей, перенесших COVID-19

Отделение реабилитации открыто в поликлинике №1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения №2 по адресу: Пушкинская, 55. Помогают пациентам здесь по особым правилам.

- Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений – специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной клетки, физиотерапевтические методы лечения – щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для улучшения кровоснабжения в области грудной клетки, – пояснила главный врач поликлиники Ольга Перова.

В отделении пациентов принимают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, работают кабинеты массажа, физиотерапии и зал лечебной физкультуры

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще в марте. Он будет действовать в регионе до 31 июля. Пресечением нарушений режима занимаются административные комиссии. Только за последние сутки проверены почти тысяча торговых точек, более 180 объектов общественного питания, более 1200 единиц общественного транспорта и такси, 69 баз отдыха и пляжей. Составлено 103 протокола, по части из них уже назначено наказание в виде административного штрафа.

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