2020-07-22T17:29:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приморье, последние новости на 23 июля 2020: открыта реабилитация для перенесших COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 23 июля 2020. Число зараженных за сутки впервые за месяц превысило отметку в 100 человек
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
В Приморском крае число зараженных коронавирусом впервые за месяц перевалило за сотнюВ Приморском крае число зараженных коронавирусом впервые за месяц перевалило за сотнюФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба 22 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5838 человек (+104 за сутки). Из них вылечились 4350 (+94 за сутки). За сутки еще один человек погиб. Общее число жертв с начала пандемии в Приморье — 66 человек.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Лабораторно за время эпидемии в регине обследован на коронавирус 211 тысяч человек.

- Число заболевших вновь растет. За сутки зафиксировано 104 новых случая – это самый высокий показатель за последний месяц. Летальных исходов зарегистрировано уже 66. Самым верным способом не пополнить печальную статистику остается соблюдение санитарных норм – ношение маски, обработка рук дезинфицирующими растворами, “социальная дистанция”, – сообщили в приморском Роспотребнадзоре.

Карта распространения коронавируса в Приморье. Фото: primorsky.ru

Карта распространения коронавируса в Приморье. Фото: primorsky.ru

В Приморском крае открылось отделение реабилитации для людей, перенесших COVID-19

Отделение реабилитации открыто в поликлинике №1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения №2 по адресу: Пушкинская, 55. Помогают пациентам здесь по особым правилам.

- Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений – специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной клетки, физиотерапевтические методы лечения – щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для улучшения кровоснабжения в области грудной клетки, – пояснила главный врач поликлиники Ольга Перова.

В отделении пациентов принимают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, работают кабинеты массажа, физиотерапии и зал лечебной физкультуры

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще в марте. Он будет действовать в регионе до 31 июля. Пресечением нарушений режима занимаются административные комиссии. Только за последние сутки проверены почти тысяча торговых точек, более 180 объектов общественного питания, более 1200 единиц общественного транспорта и такси, 69 баз отдыха и пляжей. Составлено 103 протокола, по части из них уже назначено наказание в виде административного штрафа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморье 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Приморье, последние новости на 23 июля 2020: открыта реабилитация для перенесших COVID-19
Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 23 июля 2020. Число зараженных за сутки впервые за месяц превысило отметку в 100 человек
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Коронавирус в Приморье, последние новости на 22 июля 2020: растет число выявляемых инфицированных
Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 22 июля 2020. Губернатор ужесточил мониторинг в Хасанском районе Приморья
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
«Равчик – красавчик»: житель Владивостока поставил машину, чтобы застройщик не смог возвести забор
Приморцы стали пользоваться электронными заказными письмами
Во Владивостоке обокрали капитана полиции, заснувшую в машине
10 миллионов рублей за тройняшек: семья из Приморья получила сертификат на приобретение жилья
Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения
Погоня со стрельбой по улицам Уссурийска закончилась 14 сутками ареста и штрафом более 21 тысячи рублей
Приморье достигло пика выявления зараженных COVID-19 — 104 человека за сутки
Собака с вулканическим именем Этна помешала перебросить в исправительное учреждение три мобильника
Директор Приморских электрических сетей оценил защиту дипломов выпускников-энергетиков
Пушкинский сквер ждет жителей и гостей Владивостока на второй вечер «А где Пушкин?»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Открылось первое в Приморье отделение реабилитации для переболевших COVID-19
«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком
Против лома есть прием: приморец убил недруга поленом