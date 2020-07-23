Перерасчеты, начисления и передача показаний

На самые актуальные вопросы жителей Приморья в прямом эфире корпоративного «Инстаграм»-канала ДГК ответил начальник службы теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Василий Гордиенко. Команда энергетиков собрала ТОП-10 самых популярных вопросов горожан, среди которых: перерасчет, передача показаний приборов учета, начисление платы за оказанные коммунальные услуги и другие.

«Один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день - это перерасчеты в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтами на теплосетях. Они производятся на основании актов управляющих организаций об отсутствии или некачественно оказанной услуге, например, из-за низкой температуры теплоносителя, а также данных МУПВ «ВПЭС» об отключениях, которые передаются в СП «Приморские тепловые сети». Все перерасчеты делаются по завершении мероприятий, в конце расчетного месяца и отражаются в едином платежном документе в графе «Перерасчет», - рассказал Василий Гордиенко.

Василий Гордиенко ответил на самые популярные вопросы. Фото предоставлено пресс-службой АО «ДГК»

Еще одним актуальным вопросом на все времена является передача показаний ИПУ (индивидуальных приборов учета). Теме поверки и передачи показаний выделили значительное время в ходе трансляции.

«Нам поступали обращения о невозможности передачи показаний ИПУ ГВС и отопления. В настоящее время проблема решена, количество телефонных линий увеличено, передать показания можно по многоканальному телефону 8-800-234-7777. Позвонив по этому номеру, воспользуйтесь автоматическим сервисом распознавания голоса. Просто следуйте инструкциям голосового помощника, проговаривая запрашиваемую роботом информацию. Если возникнут какие-то вопросы, то система переключит вас на специалиста. Прием показаний осуществляется с 20-го по 25 число каждого месяца», - рассказал энергетик.

В ходе трансляции жителям края также напомнили о продлении сроков поверки счетчиков.

«Учитывая изменения, внесенные постановлением правительства №424, АО «ДГК» продлило до конца 2020 года прием показаний приборов учета, у которых после 6 апреля 2020 года истек межповерочный интервал. Это значит, что у жителей края есть возможность до 1 января 2021 года не беспокоиться о продлениях сроков поверки или замене приборов на новые. Эта мера не распространяется на приборы учета, вышедшие из расчетов до этой даты», - рассказал Василий Гордиенко.

Начальник службы теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» в ходе прямого эфира отметил, что долг жителей Приморского края перед ДГК на 1 июля 2020 года составляет 2,1 миллиарда рублей, предприятия задолжали компании 487 миллионов рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом суммарный долг вырос на 12,3%.

«Несмотря на отсутствие штрафных санкций со стороны нашей компании, обязанность оплаты потребленной энергии не снимается. Ведь платежи от наших абонентов - это единственный источник поступления средств для проведения ремонтов, обслуживания оборудования, а также закупки топлива для станций», - рассказал энергетик в ходе прямого эфира.

Энергетики напомнили и о возможности заключения соглашения о реструктуризации. Если накопился долг по квитанциям, в этих случаях предусмотрено составление индивидуального графика погашения задолженности. Заключая соглашение о реструктуризации задолженности, период ее погашения растягивается равномерно на удобный для потребителя срок. Позволяя одновременно с текущими платежами погашать долг не опасаясь судебных разбирательств и связанных с исполнительным производством ограничений.

Сам эфир доступен для просмотра в любое время на официальной странице энергокомпании в соцсети «Инстаграм». Спустя два часа после завершения трансляции, эфир посмотрело порядка 400 человек. В директ корпоративного «Инстаграм»-канала ДГК продолжают поступать вопросы от жителей края. Энергетики решили продолжить прямые эфиры с разными специалистами ДГК. Если у вас есть вопрос, то вы можете задать его в наших соцсетях - на него обязательно ответят в следующих прямых эфирах.

ВАЖНО!

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе все консультационные услуги можно получить дистанционно. Энергетики напоминают, что все потребители услуг АО «ДГК» могут воспользоваться специальными сервисами.

Для передачи показаний индивидуальных приборов учета:

1. Сайтом компании на странице dvec.ru/pokazaniya (без регистрации).

2. Приложением OFFO (6+).

3. Личным кабинетом на сайте dvec.ru.

4. Бесплатным мобильным приложением «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт» (6+).

5. SMS на номер +7 924 234 4000.

Для оплаты клиенты могут воспользоваться онлайн-способами без взимания комиссии:

1. Через личный кабинет на официальном сайте компании www.dvec.ru.

2. В мобильном приложении «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт» (6+).

3. На сайте АО «Д ГК» в разделе прием платежей dvgk.ru/payment.

4. Через интернет-банкинг или мобильные приложения банков.

5. В системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации.

6. В мобильном приложении «Квартплата +» (6+).

Официально

Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефону единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

Энергетики напоминают потребителям, что в соответствии с агентским договором №14 ПГ/19 от 21.01.2019 г. «На оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края» между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», функции расчета, абонентское обслуживание потребителей и т.д. возложены на ПАО «ДЭК».

Справка «КП»

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» - основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 919,674 МВт / 12711,42 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока - в среднем 70%. В 2019 году АО «ДГК» было выработано 24,8 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают порядка 12 тысяч человек. В ее состав входят 16 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха-Якутия), 1632 км тепломагистралей (в однотрубном исчислении) и крупный угольный разрез.