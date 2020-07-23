Осторожно, медузы: отдыхающих на пляжах Владивостока поджидает морская опасность

На пляжах Владивостока и Приморья активизировались медузы. Опасность поджидает отдыхающих прямо в море. Горожане сообщают, что медуз-крестовиков можно найти в хорошо прогретых бухтах Русского острова, а также на других пляжах Приморья.

Жители и гости Владивостока уже несколько раз обратились за медицинской помощью после того, как их ужалила медуза. Стрекающих можно найти в хорошо прогретых бухтах по всей территории Приморского края. А получить сильный ожог от медузы проще, чем кажется.

К слову медузы жалят по-разному. Есть как опасные, так и вполне безобидные представители стрекающих. На острове Русском не так давно были замечены именно крестовики. Их "укус" можно почувствовать, как резкий удар тока - яд медузы-крестовика обладает нервно-паралитическими свойствами.

В социальных сетях также появилась предупреждающая об опасности информация. Люди сообщают, что помимо острова Русский, опасных жалящих медуз можно найти в районе Подъяпольска, Ливадии, Мысового.

Как определить, что вас ужалила медуза

Самый явный признак того, что вас ужалила медуза, это сильная и резкая боль, которую можно сравнить с электрическим разрядом, либо с жалом сразу нескольких ос. После первичного болевого шока может наступить зуд, сыпь, либо рубцы - проявление этих последствий индивидуально для каждого человека. В зависимости от вида медузы и интенсивности "укуса", могут появиться и такие симптомы, как тошнота, диарея, спазмы, судороги и даже онемение конечностей, именно поэтому купаться в непосредственной близости от медузы весьма опасно.

Что делать, если ужалила медуза

Нельзя трогать место ожога, нужно лишь обильно поливать поврежденный участок теплой водой. Чтобы снизить боль, можно приложить лед к месту ожога. Сразу после укуса нужно обратиться в ближайший медпункт к специалисту.