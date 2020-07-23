Кэшбэк за отпуск: жители Приморья смогут вернуть деньги, потраченные на отдых внутри страны

СРЕДИ СЧАСТЛИВЧИКОВ

Туристическую отрасль, которая пережила коронавирусную войну, правительство РФ решило поддержать рублем. Так власти придумали новую схему, благодаря которой путешественники, которые отправятся отдыхать в другие регионы страны, смогут получить кэшбэк. Компенсация составит от 5 до 15 тысяч рублей. Программа, которая предусматривает возврат части денег за отдых внутри России, заработает с августа 2020 года. Об это сообщил премьер Михаил Мишустин в среду, 22 июля. На такую меры власти выделили 15 миллиардов рублей.

Нет, это не шутка. Действительно, можно отправиться в путешествие и получить обратно часть потраченных денег. В распоряжении говорится, что россияне, которые купили тур от 25 тысяч рублей получат кэшбэк в размере 5 тысяч рублей. Тем, кто раскошелится на отпуск на сумму от 50 тысяч, вернут 10 тысяч рублей. 15 тысяч получат те, кто приобретет путевку за 75 тысяч рублей. По подсчетам представителей власти, в общей сложности компенсацию смогут получить до 3 миллионов человек.

Программа распространяется на 50 регионов страны. Среди них Приморье. Это значит, что жители других регионов смогут вернуть часть денег, если выберут тур в наш край. Также и жители Приморья смогут получить компенсацию, если отправятся отдыхать не за границу. Приморский край – не единственный дальневосточный регион, который попал в список. В нем также числятся Камчатка, Сахалин, Хабаровский край.

КАК ПОЛУЧИТЬ КЭШБЭК

Важно уточнить, что речь идет именно о турах, а не о покупке авиабилетов. Чтобы получить кэшбэк, нужно будет приобрести именно полный пакет от турфирмы. Притом его минимальная продолжительность должна быть 5 дней. Минимальная стоимость такого трипа для участия программе должна быть 25 тысяч рублей. Нюансов, действительно, много, поэтому, резюмируя, нужно запомнить следующее:

Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию:

1. Зайти на созданный Ростуризмом сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia.travel, выбрать понравившееся предложение. Оплатить путевку онлайн при помощи карты «МИР».

2. Возврат средств в виде кэшбека предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В программе также будут участвовать круизные туры по России с проживанием на судне.

3. Компенсация вернется на карту «Мир» в виде кэшбэка в срок от 5 минут до 5 дней.

4. Программа будет распространяться на поездки в более чем 50 регионов страны.

5. В случае отмены покупки возврат кэшбека происходит автоматически.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России

«Комсомолка» рассказывает, что нужно сделать, чтобы получить компенсацию (подробности...)

В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России

Туристам будут частично компенсировать затраты (подробности)

В ТЕМУ

Государство будет доплачивать туристам за отдых в России: сколько, кому и когда

За отпуск в российских регионах можно будет получить от 5 до 15 тысяч рублей, как только будет запущена новая программа Ростуризма (подробности)