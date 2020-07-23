Коронавирус в Приморье, последние новости на 24 июля 2020: столько заболевших за день еще не было

Последние новости о коронавирусе во Владивостоке и Приморье на 24 июля 2020, все, что нужно знать об этой болезни. За последние выявлено 110 заболевших, это абсолютный антирекорд, таких цифр еще не было. Количество заболевших растет уже две недели.

Всего заболевших 5948 приморцев. Из них выздоровели 4434 (+84 человека за последние сутки). Умерло 67 (+1).

Новые случаи инфекции выявлены во Владивостоке – 63, Уссурийске – 15, Арсеньеве – семь, Партизанске – четыре, Партизанском районе – пять, в Хасанском районе и Находке – по три, по два случая в Михайловском, Октябрьском районах и Дальнегорске, по одному заболевшему в Анучинском, Чугуевском округах, Черниговском и Спасском районах.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Бессимптомные заражают коллег

Еще одна негативная тенденция - в Приморском крае увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса, которые наиболее опасны для окружающих. Замглавного санитарного врача Приморья Светлана Морозова, говоря о распространении заболевания, отметила, что распространяется COVID-19 преимущественно в возрастной группе от 30 до 50 лет, коронавирус преобладает в среде офисных работников.

«Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работы, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус», – пояснила санитарный врач.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. Только за последние сутки проверено более 800 торговых точек, почти 180 объектов общественного питания, более 1200 единиц транспорта и такси, 94 базы отдыха и пляжей. По итогам проведения рейдов составлено 102 протокола об административных правонарушениях.

Турбазы взяли на особый контроль

Главные проверки - в курортном Хасанском районе, туда выехали межведомственные комиссий по мониторингу исполнения требований санитарной безопасности в условиях режима повышенной готовности. Специалисты работали в населенных пунктах Славянка, Зарубино, Витязь и Посьет. В поселке Витязь комиссии посетили около 26 объектов. У большинства средств размещения туристов выявлены нарушения.

«Нарушения “стандартные” – персонал игнорирует масочно-перчаточный режим, нет журналов термометрии персонала и гостей, не проводится дезинфекция, работают бассейны. Более того, на некоторые базы отдыха жалуются сами их постояльцы», – говорят проверяющие.

Напомним, что на территории Зарубинского поселения, в которое входят поселки Зарубино, Андреевка, село Витязь, на пике сезона одновременно находится до 150 тысяч туристов при собственном населении менее 5 тысяч человек.

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