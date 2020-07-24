Galaxy Vladivostok Marathon дарит скидки за добрые дела

Беговой клуб RunDnsRun – организатор самого масштабного бегового события Дальнего Востока V Galaxy Vladivostok Marathon – запустил благотворительную программу «Марафон добра». Суть проста: делаете добрые дела, а в благодарность получаете бонусы, которыми можно оплатить до 50% стоимости участия в марафоне, который состоится во Владивостоке 26 сентября.

«Мы призываем быть не только спортивными, но и социально активными: помогать людям и животным, бережно относиться к природе. В прошлом году на старт Владивостокского марафона вышли около 4000 человек, если хотя бы каждый пятый участник сделает доброе дело, то мы увидим реальные изменения в своем городе, крае, на Дальнем Востоке. Я точно знаю, что сделать доброе дело по силам каждому», - рассказала директор бегового клуба RunDnsRun и спортивный директор Galaxy Vladivostok Marathon Ольга Гаева.

Участником программы «Марафон добра» могут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте бегового клуба RunDnsRun и сделать одно или несколько добрых дел:

• Стать донором, сдать кровь и спасти чью-то жизнь (Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, Находка, Лесозаводск, Дальнегорск, Арсеньев)

• Помочь кормом или лекарствами животным – подопечным фонда «Умка», или взять питомца в семью (Владивосток)

• Стать волонтером фонда «Вселяя надежду» и оказать адресную помощь нуждающимся (детям, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т.д.) или помочь развести посылки по адресам (Фокино, Большой Камень)

• Сдавать мусор раздельно в пункт приема экологического движения «Раздельный сбор» и «Приморского экологического оператора», тем самым позаботиться об экологии (Владивосток, после снятия режима самоизоляции)

• Стать волонтёром фонда «Владмама» и провести творческий или профессиональный мастер-класс, игру или полезное занятие с воспитанниками детских домов (Владивосток, после снятия режима самоизоляции)

• Стать волонтером и помочь пожилым людям научиться пользоваться компьютером или смартфоном (Владивосток, после снятия режима самоизоляции)

«Порой человек хочет совершить доброе дело, но не знает, как это лучше сделать, в какой из многочисленных фондов обратиться. Поэтому мы разработали и разместили на сайте простые и понятные инструкции, а наши партнёры – проверенные годами благотворительные фонды и государственные организации. Мы постоянно работаем над расширением географии «Марафона добра». В этом году к нам присоединились Хабаровск, Фокино и Большой Камень. Мы хотим, чтобы программа в будущем работала во всей России, ведь к нам на Galaxy Vladivostok Marathon приезжают бегуны со всей страны», - пояснила Ольга Гаева.

В этом году одним из самых популярных добрых дел среди бегунов стало донорство. А начиная с июля сдать кровь и получить за это бонусы теперь можно и в Хабаровске. Краевая станция переливания крови – давний друг и партнер бегового клуба RunDnsRun.

«Донорство является тихим подвигом. Может быть, это звучит несколько пафосно, но это правда. В Приморском крае есть два онкогематологических центра – детский и взрослый, плюс учреждения родовспоможения, травмоцентр – «тысячекоечная больница». Пациентам этих учреждений компоненты крови нужны ежедневно. Более того, онкогематологической службе требуются компоненты крови – концентрат тромбоцитов – срок хранения которых не превышает 5 дней. В связи с этим мы всегда нуждаемся в донорах. Радует, что в донорство вовлекается все больше людей. Отдельное спасибо хотелось бы сказать за это и беговому клубу RunDnsRun, который привлекает активную молодежь в это благое дело. Они не только понимают, что донорство сочетает милосердие, гуманизм, сострадание, но и являются носителями активной гражданской позиции. «Марафон добра» - не первая акция, которую мы организуем вместе с клубом RunDnsRun. За все время нашего сотрудничества кровь сдали более 100 человек», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "Краевая станция переливания крови" Гудзенко Елена.

Поклонники бега также активно помогают животным - подопечным фонда «Умка». Многие с нетерпением ждут снятия режима самоизоляции, чтобы в качестве волонтёра провести курсы компьютерной грамотности для пожилых людей или полезные мероприятия для воспитанников детских домов, начать сортировать и сдавать мусор раздельно.

«Активировать бонусы можно в личном кабинете на нашем сайте. Там участникам программы могут обменять их на скидку для участия в V Galaxy Vladivostok Marathon. Чем больше добрых дел, тем больше бонусов и соответственно больше скидка – от 10 до 50%», - добавила директор бегового клуба RunDnsRun и спортивный директор Galaxy Vladivostok Marathon Ольга Гаева.

Напомним, что уже больше тысячи легкоатлетов и любителей бега направили заявки на участие в пятом юбилейном Galaxy Vladivostok Marathon, и регистрация продолжается. Спортсмены пробегут по живописной трассе, пролегающей по мостам на о. Русский и через бухту Золотой Рог. Каждый может выбрать свою дистанцию в зависимости от целей и подготовки: 5 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км. Для самых маленьких спортсменов будет организован детский забег в 1 км. Аналогичная дистанция предусмотрена для паралимпийцев.

Все участники марафона получат стартовые пакеты с яркой беговой экипировкой, раздаточными материалами и индивидуальным датчиком хронометрии, а на финише их ждет медаль и личный повод гордиться собой.

Организацию марафона во Владивостоке поддерживает компания Samsung Electronics - один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. На сегодняшний день Samsung входит в топ-10 крупнейших мировых брендов.

«Мы рады, что деятельность партнеров марафона созвучна с нашими целями и ценностями. На протяжении пяти лет титульным партнером самого крупного бегового события Дальнего Востока является компания Samsung Electronics, которая на постоянной основе реализует ряд социальных проектов в России, а манифест компании #DoWhatYouCant или «Выходи за рамки возможного» отражает философию нашего общего бегового события и, я уверена, близок каждому, кто решается испытать себя на дистанции», - рассказала продюсер Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

В числе «добрых дел» Samsung Electronics в России – о бучение будущего поколения IT-инженеров в соответствии с приоритетными задачами правительства в области цифровой экономики в самых инновационных областях: IT, IoT и ИИ, развитие социально – образовательных программ «IT ШКОЛА SAMSUNG» и «IT Академия Samsung». Samsung предоставляет возможности для обучения детям, находящимся на длительном стационарном лечении, работая над проектом «УчимЗнаем». Являясь партнером движения WorldSkills, компания развивает профессиональное образование и популяризацию рабочих специальностей. Члены российской сборной обучаются в специально созданном образовательном центре Samsung Skills в Корее. Компания также способствует углублению изучения русской классической литературы среди учителей, школьников и широкой читательской аудитории, благодаря проекту "Живые страницы". Компания является старейшим партнёром Большого театра (с 1991), сотрудничает с Государственным Эрмитажем (с 1997) и музеем – заповедником «Петергоф» (с 2013). С 2003 года компания является соучредителем ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» - крупнейшей литературной премии России, а также выступает техническим партнёром Третьяковской галереи.