«Кто-то вылетел из машины»: в центре Владивостока большегрузы протаранили кафе, есть пострадавшие

Масштабное происшествие случилось в пятницу вечером в центре приморской столицы. По предварительным данным два большегруза не разъехались в районе «Дальпресса», и буквально протаранили кафе, недалеко от торгового центра «Игнат» и остановки общественного транспорта. Серьезно пострадали также легковые машины, как минимум три. По словам очевидцев, один из участников столкновения вылетел из салона на дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792387" frameborder="0"></iframe> Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto

- На моих глазах практически произошел этот кошмар. Даже не успел понять, кто первый в кого врезался. Увидел, как с Океанского проспекта спускается большегруз. Дальше жуткий визг тормозов и грохот. Обернулся и заметил, что в столовую и кафе китайской кухни врезалась фура, а рядом стоит самосвал, который щебень перевозит, - поделился с "Комсомолкой" очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792369" frameborder="0"></iframe> Большегрузы протаранили здания на Дальпрессе во Владивостоке.Видео: Кирилл Киреев

По предварительным данным, в ДТП пострадали 5 машин. По словам свидетелей, у одного из большегрузов попросту отказали тормоза. Крупногабаритная машина начала сносить все на своем пути.

Люди пытаются понять, есть ли кто под завалами. Фото: Кирилл Киреев

Сейчас к месту страшного столкновения стянуты все оперативные службы. Спасатели с помощью троса пытаются вытянуть застрявшие машины. Одного из водителей зажало в салоне. Не исключено, что под завалами зданий могут оказаться люди. Движение сейчас сковано во всех направлениях. Автомобилистам стоит заранее обдумать пути объезда.

В районе Дальпресса затор. Фото: Кирилл Киреев

На месте работают МЧС и полиция. Фото: Кирилл Киреев