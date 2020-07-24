Коронавирус в Приморье, последние новости на 25 июля 2020: сотня зараженных и никакого удивления

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом на 25 июля 2020 (по состоянию на 01:00). За прошедшие сутки выявлено 112 заболевших. Такого количества новых пациентов с подтвержденным диагнозом в регионе не было с начала эпидемии. Стоит отметить, что число заболевших растет уже две недели.

Всего заболевших 6060 приморцев (+112 за сутки). Из них выздоровели 4525 (+91 за сутки). Умерло 67.

Инфографика.

По информации оперативного штаба, во Владивостоке за сутки зарегистрировали 75 случаев заражения, в Находке - 21, в Партизанском районе – 10, по два случая в Пожарском и Хасанском районах, по одному заболевшему в Надеждинском районе и Артеме. В тяжелом состоянии сейчас находятся 62 пациента.

Карта коронавируса.Фото: Правительство Приморского края

- Специалисты напоминают, что соблюдение элементарных санитарных правил, таких как ношение маски, дезинфекция рук, «социальная дистанция», в разы снижает риск заразиться коронавирусом, - отмечают в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, его продлили до конца месяца.

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