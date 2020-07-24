2020-07-24T15:44:45+03:00
Общество

Около 380 млн рублей направит правительство РФ для снижения безработицы на Дальнем Востоке

С начала пандемии почти 167 тысяч человек встали на учет в службах занятости
Кира НЕМИРОВА
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Правительство РФ приняло решение направить в регионы Дальнего Востока около 380 млн рублей для сокращения безработицы. Как сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат в эфире на портале "Твой Дальний Восток", число безработных в регионе с начала пандемии выросло в три раза.

Напомним, что ранее в правительство РФ уже обратился вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с вопросом увеличения финансирования федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда. Теперь же решение принято – Дальний восток получит около 380 млн рублей, которые смогут помочь почти 6 тысячам человек.

По словам Сергея Ховрата, на эти средства проведут переобучение почти 12 тысяч человек, организуют общественные работы и временную занятость. Это когда предприятию дают деньги на краткосрочный период, чтобы обойтись без сокращения людей. Общественные работы обычно актуальны в сфере ЖКХ.

«Что касается программы по снижению уровня безработицы, которую поручил разработать Юрий Петрович Трутнев, то мы проанализировали ситуацию и выяснили, что на 209 тысяч вакансий приходится почти 53 тысячи человек, которые подходят под требования работодателей. Но из-за того, что ограничительные меры еще действуют и многие центры занятости работают в дистанционном режиме, работа и работник не могут состыковаться. Это первая задача, которую нам нужно сейчас решать с регионами», - сказал руководитель АРЧК ДВ.

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