2020-07-24T18:38:52+03:00
Общество

Пять мест во Владивостоке, о которых вы, возможно, не знали

Почувствовать себя в другой эпохе, обнаружить островок природы в центре города или современный образцовый парк на зависть всем урбанистам [фото]
Эльмира Расулова
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Усадьба Вавилово в пригороде Владивостока. Фото: instagram.com/vavilovo_usadbaУсадьба Вавилово в пригороде Владивостока. Фото: instagram.com/vavilovo_usadba
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В этом году приморской столице исполнилось 160 лет. Об этом уже сказано и написано немало, но прелесть Владивостока в том, что говорить о нем можно долго, каждый раз открывая его все с новой и новой стороны. Порой даже от коренного в нескольких поколениях жителя можно услышать – у нас и такое есть? Сегодня мы вспомним несколько таких мест, о существовании которых вы, быть может, ранее даже не подозревали.

Стадион в море

Если вы попробуете ввести в поисковике запрос «самое красивое футбольное поле России», то, наверняка, удивитесь, обнаружив множество фотографий из Владивостока. И это будет не всем известный стадион «Динамо», а другое футбольное поле.

Фотографии этого объекта, сделанные с высоты птичьего полёта, едва ли кого-то оставят равнодушным. Дело в том, что в районе Эгершельда, на мысе Купера, есть стадион, с трёх сторон окружённый морем!

Поле, беговые дорожки, трибуны, турники и другие снаряды находятся на искусственной насыпи в бухте Федорова, там, где заканчивается «Берег здоровья». Стадион начали строить еще в 2011 году, а закончили в 2017-м, правда, попасть на него непросто. Поле с потрясающим видом на Амурский залив принадлежит Морскому государственному университету имени адмирала Г.И. Невельского и доступно в первую очередь для его студентов и сотрудников. Стадион периодически открывают и закрывают для посещения горожан. Не понятно лишь, кто подаст мяч, если он улетит за пределы поля. Каякеры?

Стадион на Эгершельде. Фото: Ильдар Батршин, instagram.com/batrshin_ildar

Стадион на Эгершельде. Фото: Ильдар Батршин, instagram.com/batrshin_ildar

Усадьба Вавилово

Если бы такая усадьба находилась в Крыму, это, пожалуй, никого бы не удивило. Однако она расположена в пригороде Владивостока. Роскошный особняк, сады с множеством цветов, пруды, тишина и природа – звучит как декорация к спектаклю о дворянской семье прошлого века. С 1934 года в этой усадьбе воспитывалось несколько поколений семьи Вавиловых, переселенцев из Украины, садовников, предпринимателей, людей искусства.

Сейчас каждый может прикоснуться к удивительной истории усадьбы. Это отличное место, чтобы оригинально отметить свадьбу, юбилей или другой важный и торжественный праздник. Но можно и просто приехать погулять, полюбоваться особняком, верандами, садами и природой.

Усадьба Вавилово на Садгороде. Фото: instagram.com/vavilovo_usadba

Усадьба Вавилово на Садгороде. Фото: instagram.com/vavilovo_usadba

«Город в городе»

Совсем недавно в городе появился настоящий современный сквер на зависть всем урбанистам. Это общественное пространство возле цеха по производству двигателей «Mazda Sollers». Проект по облагораживанию пространства был разработан командой архитекторов из Владивостока «Конкрит джангл».

Дизайнеры убедили заказчика не делать парковку перед заводом, а вместо этого создать площадь для сотрудников и жителей города. Изначально пространство перед Sollers было закрытой территорией, находилось «за забором», но команда «Конкрит джангл» предложила не скрывать такую красоту от людей и сделать пространство доступным каждому.

Столики, скамейки, необычные клумбы. Если вы соскучились по московскому «Зарядью», его мини-версия приморский «Город в городе» именно то, что нужно.

Общественное пространство в районе Луговой. Фото: patrokl.info

Общественное пространство в районе Луговой. Фото: patrokl.info

Сад камней

Есть в приморской столице островок японской ландшафтной архитектуры. Сад на территории Владивостокского университета экономики и сервиса был открыт в 2001 году. Он носит имя Ёсио Моримото и является символом дружбы двух городов Владивостока и Тоямы. Проект сада был разработан японскими дизайнерами по всем канонам ландшафтной архитектуры страны Восходящего солнца.

Растения, украшающие сад ВГУЭС, были взяты из Ботанической аллеи, а галька и гравий были привезены из Японии по задумке автора проекта Куго Синдзи. Сам сад напоминает устройство буддистских монастырей. Кусочек Японии практически в центре Владивостока мало кого может оставить равнодушным.

Сад камней на Гоголя. Фото: ВГУЭС

Сад камней на Гоголя. Фото: ВГУЭС

Маяк на крыше

Наверняка, даже многие Столетия не знают, что на одном из жилых домов на проспекте 100-летия Владивостока находится столь необычный объект. Когда-то эта улица называлась Областной и была застроена одноэтажными домами. Но после визита Н.Хрущёва в 1959 году здесь началось строительство первых пятиэтажек Владивостока.

На крыше одной из них и установлён настоящий маяк на высоте 37 метров над уровнем моря. Архитекторы спланировали застройку главного проспекта, чтобы получились ворота в город. Но оказалось, что одно здание заслоняет навигационный знак. Пришлось спроектировать дом с маяком на крыше.

Стоит отметить, что это скорее исключение из правил, ближайший маяк такого плана находится в Сочи на побережье Чёрного моря.

Дом с маяком на Молодежной Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дом с маяком на МолодежнойФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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