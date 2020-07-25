Медведь на «Земле леопарда» несколько дней добывал мед под объективами видеокамер

Очередное редкое видео, снятое в дикой природе, опубликовал на своем сайте национальный парк, расположенный в Приморском крае, «Земля леопарда». На этот раз в объектив фотоловушек попал гималайский медведь, разоряющий пчелиное гнездо. Не секрет, что мед является любимым лакомством для животного, получившего свое название именно благодаря этой сладости.

На видеокадрах взрослый гималайский медведь, взобравшись на дерево, методично расковыривает когтями небольшое дупло. Процесс этот занимает значительное время — видно, что видео смонтировано из каров снятых при разной погоде, днем и ночью. Как сообщают специалисты нацпарка, медведь несколько дней отрывал от дерева кору, работая «не покладая лап» даже в дождь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792517" frameborder="0"></iframe> Редкое видео, снятое в национальном парке в Приморье: медведь охотится за медом.Видео: пресс-служба "Земли леопарда"

— Объяснение такому поведению найти несложно: вероятно, медведь добывает дикий мед. Ради этого белогрудые медведи часто забираются на деревья, что не составляет для них особенного труда, — прокомментировал видео сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш.

Находится на дереве для гималайского мишки привычно. Как сообщают ученые «Земли леопарда», строение тел этого вида медведей, включая развитый плечевой пояс, делает их идеально приспособленными для полудревесного образа жизни. На деревьях гималайские медведи проводят много времени: кормятся, спасаются от гнуса, а в дуплах устраивают берлоги.

Надо отметить, что заснять любителя сладенького удалось сразу с двух ракурсов — две фотоловушки были установлены друг напротив друга. На «Земле леопарда» находится крупнейшая в России сеть фотоловушек: данные о жизни диких животных добывают для отдела науки более 400 автоматических камер, работающих круглосуточно.

СПРАВКА:

Гималайский, или белогрудый медведь — вид хищных млекопитающих типичный для фауны «Земли леопарда». Основная часть его ареала обитания приходится на юго-восточную Азию. Самцы имеют рост 150 — 170 сантиметров и вес 120 — 140 килограммов. На груди всегда есть белое, иногда с желтоватым оттенком пятно в форме буквы V.

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