Коронавирус в Приморье, последние новости на 26 июля 2020: большое число заболевших люди активного возраста

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 26 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 6170. Впервые за 14 дней число выявленных в день инфицированных стало меньше, чем днем ранее: 24 июля — 112 человек, а 25 июля — 110 человек. В крае вылечились от коронавируса 4637 граждан (+112 за сутки). За сутки еще один человек умер от новой болезни. Итого число жертв с начала пандемии в Приморье — 68 человек.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Роспотребнадзор отметил, что большое число заболевших в крае составляют люди активного возраста, многие из которых являются офисными работниками. В связи с чем работодателям вновь напомнили о том, что за игнорирование эпидтребований предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В Приморье МЧС дало разрешение на эксплуатацию 37 местам отдыха у воды, признав их соответствующими определенным требованиям безопасности. Однако об официальном открытии купального сезона власти края до сих пор не объявляли.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

В регионе продолжает действовать масочный режим и правило социальной дистанции. Режим повышенной готовности продлен в крае до 31 июля.

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