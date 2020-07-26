Во Владивостоке прошел морской парад в честь Дня ВМФ

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся 26 июля во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, в торжественный строй встали корабли основных классов, об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от основных мероприятий в честь дня ВМФ, однако решено было все же провести парад кораблей вдоль фарватера бухты Золотой Рог в районе набережной Цесаревича.

- За час до начала праздничных торжеств на боевых кораблях флота, стоящих в строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты государственные и военно-морские флаги, а также флаги расцвечивания. По сложившейся традиции, церемония подъема флагов состоялась на военном судне-музее "Красный Вымпел", который находится на вечной стоянке у корабельной набережной Владивостока и на подводной лодке-музее "С-56", - сообщила пресс-служба.

Участники парада: флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре". Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй кораблей и поздравил экипажи с праздником. После обхода линии кораблей Авакянц поднялся на борт "Варяга", где принял рапорт начальника почетного караула и произнес поздравительную речь.

Жители и гости Владивостока смогли увидеть морской парад в прямой трансляции по телевидению и на экране, смонтированном на специальной платформе крана в районе набережной Цесаревича.

Сегодня днем в небе над Амурским заливом ожидается выступление авиационной группы "Русские витязи", а вечером в бухте Золотой Рог состоится концерт музыкантов оркестра штаба Тихоокеанского флота, которые выступят на плавучей сцене. Завершится празднование Дня ВМФ салютом.