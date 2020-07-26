Витязи в небе: пилоты СУ-35С подарили Владивостоку авиашоу на День ВМФ

Сегодня, 26 июля, во Владивостоке над Амурским заливом состоялось авиашоу в исполнении "Русских Витязей" в честь Дня ВМФ.

Пролет авиации был запланирован на 13:00, но был перенесен на более поздний срок. Старт выступлению авиационной группы высшего пилотажа был дан в 14:30.

Наблюдать за Витязями можно было с разных точек города, а уж слышно их было и вовсе по всему Владивостоку. Тем не менее, больше всего повезло посетителям пляжа Юбилейный, и набережной Спортивной гавани, так как пилоты выполняли фигуры в небе над Амурским заливом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792641" frameborder="0"></iframe> Выступление "Русских Витязей" во Владивостоке на День ВМФ.

Открыла выступление четверка истребителей Су-35С. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева мастерски управляли боевыми машинами, закладывая их в невероятные виражи. Выполняя фигуры высшего пилотажа, какими сложными бы они ни были, построение четверки оставалось неизменным до самого конца их выступления в этом составе.

Вслед за показательным пролетом коробке по 4, пилоты перегруппировались в двойки и продолжили удивлять зрителей шоу. Зрителям особенно запомнился один эффектный момент, когда самолеты направлялись навстречу друг другу, но в последний момент они расходятся, вращаются так, чтобы пропустить друг друга и не задеть крылом самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792642" frameborder="0"></iframe> "Русские Витязи": опасное сближение.

В завершении выступления пилоты выступили по одиночке. Несколько эффектных фигур высшего пилотажа, зависание в воздухе и иллюзия свободного падения самолета.

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