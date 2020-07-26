Белуха, приплывшая к отдыхающим на Русском острове, могла быть узницей "Китовой тюрьмы"

Во Владивостоке на острове Русском в районе села Подножье к отдыхающим приплыла белуха. Игривое животное совсем не боялось людей, давало себя погладить. Именно поэтому люди предположили, что эта белуха ранее была узницей "китовой тюрьмы".

На кадрах видео видно, как белуха спокойно плавает возле лодки с людьми, реагирует на них, но не боится. Она даже дает прикоснуться к себе. Более того, морское млекопитающее не стало отплывать от людей, когда они вышли в воду и плескалась вместе с отдыхающими на мелководье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792662" frameborder="0"></iframe> Белуха в поселке Подножье.

Такое доброжелательное поведение совсем не характерно для диких животных, именно поэтому горожане в социальных сетях предположили, что ранее эта белуха содержалась в печально-известных вольерах бухты Средняя в Приморье. Эти догадки подтверждает председатель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

- Вполне возможно, что эта белуха ранее была выпущена на юге Приморья. На пяти мормлеках, что были выпущены в Приморье, были установлены спутниковые датчики. Анализ данных, полученных со спутника, показывает, что все эти животные так и остались на юге Приморского края, и с ними постоянно встречаются люди, - отмечает Дмитрий Лисицын.

Эксперт также заявил, что находиться на таком мелководье для животных вполне безопасно ровно до тех пор, пока горожане не начнут пугать белух, или подкармливать.

- Это дикие животные и они должны сами добывать себе еду. Если начать их подкармливать, они начинают терять свои навыки. Фактически, подкармливая белух, люди их медленно убивают, - заявил Дмитрий Лисицын.

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