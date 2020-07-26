2020-07-26T16:19:26+03:00
Общество

Во Владивостоке прогремел салют в честь Дня ВМФ

Залпы в небо были произведены над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной [фото]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Праздничный салют в честь Дня ВМФ отгремел во Владивостоке. Фото: Пресс-служба ТОФПраздничный салют в честь Дня ВМФ отгремел во Владивостоке. Фото: Пресс-служба ТОФ
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Сегодня, 26 июля, во Владивостоке прогремел праздничный салют в честь Дня ВМФ. Красочные залпы стали кульминацией одного из любимых в Приморье праздников.

В этом году салют гремел сразу с двух точек: в акваториях бухты Золотой Рог и Амурского залива. Фото: Пресс-служба ТОФ

В этом году салют гремел сразу с двух точек: в акваториях бухты Золотой Рог и Амурского залива. Фото: Пресс-служба ТОФ

Салют обеспечило подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. В честь Дня ВМФ прозвучало ровно тридцать артиллерийских залпов.

В День ВМФ прогремело ровно 30 залпов праздничного салюта. Фото: Пресс-служба ТОФ

В День ВМФ прогремело ровно 30 залпов праздничного салюта. Фото: Пресс-служба ТОФ

- Запуск фейерверочных выстрелов производился салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка уже по традиции с площадки в районе мыса Боброва действовали 2 гаубицы Д-30, - говорит начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Яркие огни были видны всем жителям центра Владивостока из окон их домов. Фото: Пресс-служба ТОФ

Яркие огни были видны всем жителям центра Владивостока из окон их домов. Фото: Пресс-служба ТОФ

Кстати, это не единственный салют, который отгремел сегодня во Владивостоке - над акваторией бухты Золотой Рог также гремели выстрелы, а небо озарялось яркими красками салюта. Этот подарок морякам Тихоокеанского флота и жителям Владивостока был проведен при поддержке Правительства Приморского края.

Салют стал кульминацией празднования Дня ВМФ. Фото: Пресс-служба ТОФ

Салют стал кульминацией празднования Дня ВМФ. Фото: Пресс-служба ТОФ

Салют можно было наблюдать с разных видовых площадок Владивостока. Фото: Пресс-служба ТОФ

Салют можно было наблюдать с разных видовых площадок Владивостока. Фото: Пресс-служба ТОФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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