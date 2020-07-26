2020-07-26T19:22:04+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 27 июля 2020: число зараженных вновь перевалило за сотню

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 27 июля. Помимо выявления новых случаев заражения, растет и смертность от коронавируса
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, а число погибших продолжает растиВ Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, а число погибших продолжает расти
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 27 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 6281. За минувшие сутки диагноз "коронавирус" подтвердился у 111 человек. Всего в крае вылечились от опасной инфекции 4729 граждан, за минувшие сутки излечились 93 человека. За сутки не справились с новой болезнью еще два человека. Таким образом коронавирус в Приморье унес 70 жизней.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Большинство новых случаев заражения сейчас выявляется в Приморском крае у людей активного возраста, многие из которых являются офисными работниками.

Работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы, а также установить всех, с кем контактировал заболевший. Их тоже нужно отстранить от работы до получения результатов медицинского обследования.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. Члены комиссий ежедневно проверяют около двух тысяч торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды также направляются административные протоколы – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморье 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Аферистка украла с карты приморского пенсионера 70 тысяч рублей
Народные синоптики рассказали, когда стоит ждать очередного удара стихии в Приморье
Уже 70 жителей Приморья стали жертвой коронавируса
Эксперты озвучили новые данные по темпам заболеваемости COVID-19 в Приморье
Губернатор Олег Кожемяко поздравил Приморцев с Днем ВМФ
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 26 июля: уверенный плюс и слабый ветер
Проверку МЧС успешно прошли 37 пляжей Приморья, но официально купальный сезон не открыт
Пена в головах: молодые люди во Владивостоке вылили в фонтан на Фокина моющее средство
Приморский Вин Дизель снимается в якутском кино
Полиция Артема нашла ночных продавцов алкоголя по посту в Интернет
Нежданное авиашоу над главной площадью Владивостока
Скоростную операцию провело МЧС Приморья по поиску туристов в местных «Дарданеллах»
Шестеро невидимок: жительница Находки фиктивно зарегистрировала людей в своей квартире
"Хабаровск, мы с тобой". На центральной площади Владивостока прошел митинг
Начался спад? В Приморье за сутки 110 инфицированных COVID-19 — на двоих меньше, чем вчера