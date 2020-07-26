Коронавирус в Приморье, последние новости на 27 июля 2020: число зараженных вновь перевалило за сотню

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 27 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 6281. За минувшие сутки диагноз "коронавирус" подтвердился у 111 человек. Всего в крае вылечились от опасной инфекции 4729 граждан, за минувшие сутки излечились 93 человека. За сутки не справились с новой болезнью еще два человека. Таким образом коронавирус в Приморье унес 70 жизней.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Большинство новых случаев заражения сейчас выявляется в Приморском крае у людей активного возраста, многие из которых являются офисными работниками.

Работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы, а также установить всех, с кем контактировал заболевший. Их тоже нужно отстранить от работы до получения результатов медицинского обследования.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. Члены комиссий ежедневно проверяют около двух тысяч торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды также направляются административные протоколы – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.