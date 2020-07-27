«Вот это столбы комаров. Вот столько комаров в Усть-Камчатске. Вот такое количество комаров в этом году нас радует. Смотрите, как они плавно передвигаются. Как пришельцы. Как в фильме ужасов. Точно», - говорит за кадром женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792755" frameborder="0"></iframe> «Как в фильме ужасов!»: комариные смерчи на Камчатке попали на видео.Видео: https://vk.com/kurskkk

На видео, действительно, зрелище впечатляющее. Нашествие насекомых заметили у реки Камчатка вблизи поселка Усть-Камчатск. Тысячи комаров объединились в несколько рядов и стали шокировать людей, крутясь вереницей у берега вблизи жилых домов. Местные прозвали это явление комариным смерчем. А ведь и правда, при виде такой картины на ум приходит лишь что-то постапокалиптическое. «Как в фильме ужасов» - здесь не кажется преувеличением или литературной метафорой.

Только вот оказалось, что торнадо из насекомых – явление удивительное только для тех, кто в Усть-Камчатске живет не так давно. Остальные же относятся к комариному смерчу спокойно, мол, июль, так положено.

- Этот ужас был числа 23. Каждый год такая ситуация. Но в этот раз, мне показалось, даже сильнее, чем обычно. Все дома и машины были облеплены комарами. Как только вижу этот кошмар на улице, дня три из дома не выхожу, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» Ольга Головинская, жительница Усть-Камчатского. - Еще вчера окна были облеплены комарами. Это самцы. Хоть и не кусачие, но довольно приставучие, так что ощущения в любом случае не очень.

Как оказалось, то, что насекомые не кусают, это не значит, что их всегда здесь рады видеть. Мальцы-то так просто не сдаются.

- Они всегда были, есть и будут в таком обильном количестве. Но в этом году их чересчур много! И уже очень длительное время они летают. Обычно это было пару дней, а в этом году уже примерно с 1-1,5 недели, а исчезнуть все никак не могут. Лезут во все щели! Даже если на окнах сетки, все равно умудряются пролезть, - говорит Мария Зубкова.

Чтобы выяснить, есть ли в комарином нашествии что-то, выходящее за рамки нормы или же смерчи и торнадо из насекомых – событие для Камчатки обыденное - мы обратились к специалистам.

Евгений Макарченко, главный научный сотрудник лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

- Речь тут о комарах – звонцах (или хирономусы). Такое название они получили из-за характерного звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев. Отличаются от привычных комаров тем, что у них мохнатая антенна. В народе их еще называют мотылями. То, что они роятся у водоемов – явление нормальное. Среди них, кстати, могут быть и мошки. Они никакой опасности для людей не представляют. Но могут доставить неудобства, потому что залетают в нос, уши, рот. Приятного в этом, конечно, мало, но и смертельного ничего нет.

А само торнадо оказалось любовным танго, в котором самцы борются за самку.

- Такие роения есть и у пчел, поэтому удивляться тут нечему. Звонцов на Камчатке сумасшедшее количество – не менее 100 видов. Вообще в центре этой вереницы самка, а вокруг нее самцы, которые борются за ее расположение, - рассказывает «Комсомолке» Людмила Лобкова, энтомолог, старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», - Среди них есть и кровососущие. Просто самцы не кусают людей, а вот самкам необходимо питаться. Они всегда появляются там, где влажно и тепло. А в этом сезоне у нас очень теплое лето, что не могло не повлиять на количество насекомых.

По словам специалиста, наблюдать за комариным смерчем жители Усть-Камчатска смогут до середины августа. А потом будет пауза. Торнадо из насекомых здесь появится уже следующим летом.

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