Каникулы кончатся скоро

В приморской столице насчитывается 213 учреждений образования, это школы, детские сады, центры детского творчества и так далее. И во всех них сейчас вовсю идет подготовка к новому учебному году. И главное не в том, чтобы морально настроиться. Где-то понадобился косметический ремонт, а где-то капитальный. Главное – обеспечить безопасность детей в новом учебном году.

Именно ради безопасности сегодня на территории 26 образовательных учреждений восстанавливают наружное освещение. В 56 учреждениях ведется установка противопожарных дверей и люков, в 32 – восстановление поэтажных (противодымных) дверей; закуплено 288 новых и перезаряжено более 6 тысяч огнетушителей, в трех школах – № 12, 33 и 81 – ведется ремонт эвакуационных выходов. В этом году сразу в 48 образовательных учреждениях меняют системы автоматической пожарной сигнализации. Так массово это проводится впервые.

Повезло школам № 25 и 15 - здесь ремонтируют крыши, в 15-й обновляют фасад. В школе № 69 ведется ремонт спортивного и актового залов, книгохранилища и библиотеки, восстановление душевых в спортивном зале, ремонт кабинетов и коридоров с заменой дверей и окон. Коридор и спортивный зал ремонтируют в школе № 12, а в школах № 51 и 39 началось строительство современных стадионов. Также по периметру школы № 39 ставят новое ограждение.

Большой ремонт пришел и в детсады. Капитально отремонтировали пищеблоки в детских садах № 4, 11, 17, 20, 21, 30, 43, 45, 70, 79, 116, 124, 144, 156, 172, 179, 186. В помещениях заменили кафель, установили новое сантехническое оборудование, поменяли электрику и систему вентиляции. В дошкольном учреждении № 156 начался ремонт групп и закупка новой мебели. В данный момент пищеблок ремонтируется также в школе № 62. Планируется, что подобные работы пройдут и в 12-й школе.

В этом году в 55 школах Владивостока заменят старые окна на пластиковые. Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории, особое внимание будет уделено ремонту лестниц и проездов рядом со школами и детскими садами, санитарной обрезке деревьев. Вблизи образовательных учреждений обновляют дорожную разметку, устанавливают дорожные знаки «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная дорожная неровность», «Пешеходный переход» и другие.

Процесс подготовки учреждений к новому учебному году находится на постоянном контроле у специалистов администрации города.